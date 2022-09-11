快訊

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉建國控雲林是張家禁臠 縣府：哪黨控制雲林13年？

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
民進黨籍雲林縣長參選人劉建國接受媒體專訪表示，雲林是張家禁臠。圖／本報資料照
民進黨籍雲林縣長參選人劉建國接受媒體專訪表示，雲林是張家禁臠。圖／本報資料照

年底九合一選舉倒數75天，TVBS日前專訪民進黨籍雲林縣長參選人劉建國，他提到「政治從來就不該是特定家族或權貴禁臠。」對此，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，從2005年到2018年連續13年都是民進黨執政，雲林縣長期都由單一政黨掌握關鍵政治權力，張麗善執政僅3年多，不應以禁臠說法惡意連結。

劉建國接受TVBS專訪時表示，對於和現任縣長張麗善爭霸戰，雖然現任縣長具有執政優勢，但據民調看來仍為五五波，「他認為政治從來就不該是特定家族或權貴禁臠。」他會透過面對面傳遞溫暖的方式，與選民搏感情，也會將政策完整傳達給民眾。

羅楚東說，雲林縣府近3年一再獲得中央各項評比肯定，改善雲林過去13年由民進黨執政停滯不前的狀況，但張麗善並未自滿，若劉建國以民意代表身份提出建設性建議，一定會虛心接受，但若是惡意指控或扭曲，相信雲林縣民自有公評。

張麗善表示，她與縣府團隊勵精圖治，改變雲林過去長期停滯不前，交出許多中央政府也高度肯定成績單，包括財政紀律從過去長年遭到監察院糾正，改善至全國前三名，更減輕債務68億元，且未再舉債一毛錢；更首次獲得行政院「政府服務獎」，由行政院長蘇貞昌親自頒獎。

劉建國也說，年底選戰對上連任、擁有行政資源的張麗善，對他而言這是一場艱辛的戰役，但他相信張麗善的執政成效，選民都看在眼裡、自有評斷，自己會透過面對面與選民搏感情，並加強空戰的文宣宣傳，把政策完整傳達給民眾。

國民黨籍雲林縣長參選人張麗善提出執政成績，縣府反問誰執政13年。圖／本報資料照
國民黨籍雲林縣長參選人張麗善提出執政成績，縣府反問誰執政13年。圖／本報資料照

雲林 張麗善 劉建國 2022大選 雲林縣選舉

延伸閱讀

虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

照顧雲林老小 劉建國發表12項醫護樂活政策

楊丞琳說台灣吃海鮮是奢侈 陳吉仲：這要問劉建國

劉建國成立斗六競總 蔡總統高喊這6字團結民心

相關新聞

劉建國控雲林是張家禁臠 縣府：哪黨控制雲林13年？

年底九合一選舉倒數75天，TVBS日前專訪民進黨籍雲林縣長參選人劉建國，他提到「政治從來就不該是特定家族或權貴禁臠。」對...

議員批前往領敬老金「像救濟」 嘉市府、里長都反駁了

嘉義市政府15日起陸續發放重陽節敬老禮金，採現金、匯款兩種方式，有議員接獲反映，某些里通知長輩自行去領取，讓人感覺「好像...

海拔1千公尺太平雲梯雲端路跑開賽 選手跑入山林雲霧內

2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。林姓參賽選手直呼，跑在雲霧繚繞之...

雲林興隆毛巾觀光工廠推月餅毛巾 3度入選優良觀光工廠

台灣毛巾難敵大陸廉價毛巾衝擊，雲林縣虎尾鎮興隆毛巾工廠轉型成為全台唯一毛巾觀光工廠，廠區展示60年歷史毛巾紡織機，更透過...

嘉市「光織影舞」閉幕 今晚7分鐘雷射光影秀別錯過

嘉義市北香湖公園的「光織影舞展」，中秋連假2天以來，吸引超過20萬人次湧入，昨晚壓軸登場7分鐘璀璨雷射光影，聲光閃耀夜空...

嘉義觀音瀑布封園期招募志工 共同打造蝴蝶園步道

嘉義觀音瀑布園區內邊坡持續有落石情況，阿里山國家風景區管理處，為保護遊客安全，暫時封園到明年2月1日止；園區昨天開始招募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。