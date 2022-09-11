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劉建國控雲林是張家禁臠 縣府：哪黨控制雲林13年？
年底九合一選舉倒數75天，TVBS日前專訪民進黨籍雲林縣長參選人劉建國，他提到「政治從來就不該是特定家族或權貴禁臠。」對此，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，從2005年到2018年連續13年都是民進黨執政，雲林縣長期都由單一政黨掌握關鍵政治權力，張麗善執政僅3年多，不應以禁臠說法惡意連結。
劉建國接受TVBS專訪時表示，對於和現任縣長張麗善爭霸戰，雖然現任縣長具有執政優勢，但據民調看來仍為五五波，「他認為政治從來就不該是特定家族或權貴禁臠。」他會透過面對面傳遞溫暖的方式，與選民搏感情，也會將政策完整傳達給民眾。
羅楚東說，雲林縣府近3年一再獲得中央各項評比肯定，改善雲林過去13年由民進黨執政停滯不前的狀況，但張麗善並未自滿，若劉建國以民意代表身份提出建設性建議，一定會虛心接受，但若是惡意指控或扭曲，相信雲林縣民自有公評。
張麗善表示，她與縣府團隊勵精圖治，改變雲林過去長期停滯不前，交出許多中央政府也高度肯定成績單，包括財政紀律從過去長年遭到監察院糾正，改善至全國前三名，更減輕債務68億元，且未再舉債一毛錢；更首次獲得行政院「政府服務獎」，由行政院長蘇貞昌親自頒獎。
劉建國也說，年底選戰對上連任、擁有行政資源的張麗善，對他而言這是一場艱辛的戰役，但他相信張麗善的執政成效，選民都看在眼裡、自有評斷，自己會透過面對面與選民搏感情，並加強空戰的文宣宣傳，把政策完整傳達給民眾。
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