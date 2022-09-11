嘉縣涼麵店回饋民代參選人老顧客 自製看板懸掛
嘉義縣水上鄉一家涼麵店掛滿數名藍綠民代參選人看板，吸引路人注目，以為老闆收租金賺很多；老闆說，看板都是他自掏腰包掛的，這幾名參選人都是老顧客，盡一分心力回饋他們。
年底九合一選舉參選人已完成登記，嘉義縣四處都可看到參選人大型海報，水上鄉吳竹子腳一家涼麵店，位於路口轉角，近日店外、店裡掛了5、6面3公尺高的參選人看板，路過民眾以為老闆收看板租金賺翻了。
涼麵店徐姓老闆今天告訴中央社記者，這幾面大型看板都是他自掏腰包做的，掛在店外免費為參選人宣傳，這些參選人都沒花半毛錢。
徐姓老闆說，他掛的參選人看板，不分藍綠，共同點就是他們都是「老顧客」，有的從小就來吃涼麵，有了他們光顧，生意一直都不錯，所以就花了幾萬元請人做參選人吃涼麵的海報，也為自家涼麵宣傳。
民進黨縣議員參選人江佩曄表示，這家涼麵從小吃到大，最喜歡搭著皮蛋豆腐吃；國民黨縣議員參選人詹琬蓁則說，最常來此外帶，當下午茶。他們對老闆的舉動，都覺得「揪感心」。
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