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議員批前往領敬老金「像救濟」 嘉市府、里長都反駁了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府15日開始發放重陽節敬老禮金。圖為去年發放狀況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府15日開始發放重陽節敬老禮金。圖為去年發放狀況。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府15日起陸續發放重陽節敬老禮金，採現金、匯款兩種方式，有議員接獲反映，某些里通知長輩自行去領取，讓人感覺「好像排隊領救濟金」；市府表示，各里有不同方式，若有需求一定會送至家中，也可申請匯款。1名里長說，全部親送約要5天，有長輩想早點收到，才採多種方法。

議員蔡永泉說，敬老金既然是「敬」老，就應主動發給人，由里長或里幹事，將禮金送到里民家簽收，卻有民眾反映接獲通知依時間、地點去領，質疑「變得要人去排隊，好像領救濟金？」

蔡永泉也說，別讓長輩領敬老金感覺不好、失去美意，且不方便外出者會有困難，加上疫情仍有風險，不該增加群聚機會。

芳草里長劉丙伍表示，里內人數較多，早期只靠人力1戶、1戶親送，有時要等長輩找出印章，也可能沒人在家，1天恐分不到50個人，還很難先約時間，有的則是得知長輩晚上回家，趕緊拿過去；全里要分完花上4、5天。

劉丙伍指出，長輩之間難免會比較，看到別里的已經領到敬老金，就會詢問自己何時能拿到，約3年前增加定點領取，今年為15、16日在里內4個點發放，讓長輩能第一時間領取，至於沒來領的，再一一送去家裡，「就算設戶籍但人沒住這，都會想盡辦法讓他們領到」，此作法暫沒聽到抱怨。

市府社會處長林家緯說，發重陽節敬老禮金，各里有各里不同方式，有些是里長、里幹事等親送，有些里會透過辦敬老餐會、歌唱會等，唱歌聊天吃飯，一併領敬老金；市府有規定何時開始發、應2個月內發完，若有疑慮都能向里長反映。

嘉義市政府15日開始發放重陽節敬老禮金。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府15日開始發放重陽節敬老禮金。圖／嘉義市政府提供
嘉市議員蔡永泉接獲民眾反映，指出須自行前往領敬老禮金，感覺不佳。圖／嘉市議員蔡永泉提供
嘉市議員蔡永泉接獲民眾反映，指出須自行前往領敬老禮金，感覺不佳。圖／嘉市議員蔡永泉提供

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