快訊

盜刷自救／網購消費、App綁卡陷阱多 專家建議3招自保

陸網友幫太陽聯盟主剪抖音版小馬哥 兩人相似在哪？

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海拔1千公尺太平雲梯雲端路跑開賽 選手跑入山林雲霧內

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。圖／嘉義縣政府提供
2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。圖／嘉義縣政府提供

2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。林姓參賽選手直呼，跑在雲霧繚繞之中的體驗，真是太美好了，笑說這回是慢慢跑賞美景，不是要跑快的。

清晨7點，由嘉義縣長翁章梁、梅山太平合作社理事主席嚴清雅、梅山農會總幹事黃書賢及台灣雕塑藝術家施力仁等人，在太平雲梯遊客服務中心旁鳴槍起跑，一同為參賽民眾加油打氣。

「走進太平雲梯，感受嘉義之美」，縣長翁章梁說，太平雲梯營運五周年慶特別舉辦路跑活動，平台不論作為運動賽事、藝術展演或演唱會的場地，都能讓大家享受其中，盡收雲嘉南平原的遼闊大景。

海拔1000公尺的賽事路線起點從太平雲梯遊客中心跑向太平雲梯上，經縣道151到二尖山觀景台折返，終點於太平國小；選手可在太平雲梯上俯瞰雲海美景，同時飽覽著名的梅山36彎景致及沿線茶園風景風光，許多親子、慢跑新手及防疫醫護人員到場參加。

今天還有「梅山太平社區文化體驗」，設有竹林茶席、咖啡烘豆體驗遊程及梅山太平本色植物染布製作體驗，藉由文化觀光與運動賽事互相連結，參與賽事也能體驗大阿里山風景區的人文特色及在地美食。

沿途補給品由嘉義知名伴手禮老楊方塊酥及統百食品提供，參賽選手除了品嘗到美食外，也能拿到太平社區發展協會及大林慢城發展協會的商家，所提供優惠折扣活動。

梅山太平合作社理事主席嚴清雅表示，希望將這座美麗又有歷史的山城回憶，再次感動呈現並達到推廣休閒、運動觀光的全民旅跑新氣象，期許透過路跑活動與在地觀光結合，帶動梅山鄉太平雲梯國際觀光風潮。

路跑參賽選手吳永能手持自家大閘蟹旗幟廣告開跑，趣味行銷吸引不少民眾目光。圖／嘉義縣政府提供
路跑參賽選手吳永能手持自家大閘蟹旗幟廣告開跑，趣味行銷吸引不少民眾目光。圖／嘉義縣政府提供
清晨7點，由嘉義縣長翁章梁（右三）、梅山太平合作社理事主席嚴清雅（右四）及梅山農會總幹事黃書賢（右一）等人鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
清晨7點，由嘉義縣長翁章梁（右三）、梅山太平合作社理事主席嚴清雅（右四）及梅山農會總幹事黃書賢（右一）等人鳴槍起跑。圖／嘉義縣政府提供
2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。圖／嘉義縣政府提供
2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。圖／嘉義縣政府提供

延伸閱讀

全民運農機展國慶焰火 嘉縣10月好戲連台宣傳影片上架

秋節烤肉 翁章梁、王育敏行銷嘉縣鮮蚵搶選票

阿里山祝山聖火點燃 14天全民運聖火傳遞今天全台開跑

嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

相關新聞

議員批前往領敬老金「像救濟」 嘉市府、里長都反駁了

嘉義市政府15日起陸續發放重陽節敬老禮金，採現金、匯款兩種方式，有議員接獲反映，某些里通知長輩自行去領取，讓人感覺「好像...

海拔1千公尺太平雲梯雲端路跑開賽 選手跑入山林雲霧內

2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。林姓參賽選手直呼，跑在雲霧繚繞之...

雲林興隆毛巾觀光工廠推月餅毛巾 3度入選優良觀光工廠

台灣毛巾難敵大陸廉價毛巾衝擊，雲林縣虎尾鎮興隆毛巾工廠轉型成為全台唯一毛巾觀光工廠，廠區展示60年歷史毛巾紡織機，更透過...

嘉市「光織影舞」閉幕 今晚7分鐘雷射光影秀別錯過

嘉義市北香湖公園的「光織影舞展」，中秋連假2天以來，吸引超過20萬人次湧入，昨晚壓軸登場7分鐘璀璨雷射光影，聲光閃耀夜空...

嘉義觀音瀑布封園期招募志工 共同打造蝴蝶園步道

嘉義觀音瀑布園區內邊坡持續有落石情況，阿里山國家風景區管理處，為保護遊客安全，暫時封園到明年2月1日止；園區昨天開始招募...

漁光島市集 野餐聽音樂

台南市安平區公所昨起一連2天在熱門景點漁光島舉辦漁光點點．小島故事集活動，安排10多家特色攤位與20多個在地美食攤位及音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。