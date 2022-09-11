海拔1千公尺太平雲梯雲端路跑開賽 選手跑入山林雲霧內

2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。林姓參賽選手直呼，跑在雲霧繚繞之中的體驗，真是太美好了，笑說這回是慢慢跑賞美景，不是要跑快的。

清晨7點，由嘉義縣長翁章梁、梅山太平合作社理事主席嚴清雅、梅山農會總幹事黃書賢及台灣雕塑藝術家施力仁等人，在太平雲梯遊客服務中心旁鳴槍起跑，一同為參賽民眾加油打氣。

「走進太平雲梯，感受嘉義之美」，縣長翁章梁說，太平雲梯營運五周年慶特別舉辦路跑活動，平台不論作為運動賽事、藝術展演或演唱會的場地，都能讓大家享受其中，盡收雲嘉南平原的遼闊大景。

海拔1000公尺的賽事路線起點從太平雲梯遊客中心跑向太平雲梯上，經縣道151到二尖山觀景台折返，終點於太平國小；選手可在太平雲梯上俯瞰雲海美景，同時飽覽著名的梅山36彎景致及沿線茶園風景風光，許多親子、慢跑新手及防疫醫護人員到場參加。

今天還有「梅山太平社區文化體驗」，設有竹林茶席、咖啡烘豆體驗遊程及梅山太平本色植物染布製作體驗，藉由文化觀光與運動賽事互相連結，參與賽事也能體驗大阿里山風景區的人文特色及在地美食。

沿途補給品由嘉義知名伴手禮老楊方塊酥及統百食品提供，參賽選手除了品嘗到美食外，也能拿到太平社區發展協會及大林慢城發展協會的商家，所提供優惠折扣活動。