雲林興隆毛巾觀光工廠推月餅毛巾 3度入選優良觀光工廠

台灣毛巾難敵大陸廉價毛巾衝擊，雲林縣虎尾鎮興隆毛巾工廠轉型成為全台唯一毛巾觀光工廠，廠區展示60年歷史毛巾紡織機，更透過玻璃櫥窗公開毛巾製程，結合創意毛巾DIY、毛巾操、飲食販賣部，每年創造過億商機，更是搭上中秋節熱潮，推出月餅毛巾，今年第3度入選優良觀光工廠。

大陸廉價毛巾市場進攻台灣，雲林縣虎尾鎮毛巾工廠從原本200多間減至50多間，多數毛巾廠商將廠房轉移至大陸，興隆毛巾工廠也抵不住大陸廉價毛巾市場衝擊，只能另尋轉型出路，在縣府輔導轉型下，民國97年通過觀光工廠認證。

雲林縣府表示，興隆毛巾觀光工廠是全台唯一毛巾產業的觀光工廠，以透明玻璃櫥窗公開製程，推廣台灣製毛巾，更創新研發蛋糕毛巾，並推出造型毛巾DIY活動，在100年、106年獲經濟部工業局肯定，2次入選優良觀光工廠，今年第3度獲得優良觀光工廠認證，可說是實至名歸。

興隆毛巾觀光工廠表示，場內販賣產品種類超過500種，不只提供台灣毛巾博覽、工廠導覽、客製個人繡花、造型毛巾DIY體驗，也帶領遊客在廠內做運動毛巾操，在場外不定期舉辦表演活動，讓遊客在園區呼吸楓香樹下乘涼、呼吸芬多精。