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雲林興隆毛巾觀光工廠推月餅毛巾 3度入選優良觀光工廠

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠轉型成功，今年第3度入選優良觀光工廠。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠轉型成功，今年第3度入選優良觀光工廠。圖／雲林縣政府提供

台灣毛巾難敵大陸廉價毛巾衝擊，雲林縣虎尾鎮興隆毛巾工廠轉型成為全台唯一毛巾觀光工廠，廠區展示60年歷史毛巾紡織機，更透過玻璃櫥窗公開毛巾製程，結合創意毛巾DIY、毛巾操、飲食販賣部，每年創造過億商機，更是搭上中秋節熱潮，推出月餅毛巾，今年第3度入選優良觀光工廠。

大陸廉價毛巾市場進攻台灣，雲林縣虎尾鎮毛巾工廠從原本200多間減至50多間，多數毛巾廠商將廠房轉移至大陸，興隆毛巾工廠也抵不住大陸廉價毛巾市場衝擊，只能另尋轉型出路，在縣府輔導轉型下，民國97年通過觀光工廠認證。

雲林縣府表示，興隆毛巾觀光工廠是全台唯一毛巾產業的觀光工廠，以透明玻璃櫥窗公開製程，推廣台灣製毛巾，更創新研發蛋糕毛巾，並推出造型毛巾DIY活動，在100年、106年獲經濟部工業局肯定，2次入選優良觀光工廠，今年第3度獲得優良觀光工廠認證，可說是實至名歸。

興隆毛巾觀光工廠表示，場內販賣產品種類超過500種，不只提供台灣毛巾博覽、工廠導覽、客製個人繡花、造型毛巾DIY體驗，也帶領遊客在廠內做運動毛巾操，在場外不定期舉辦表演活動，讓遊客在園區呼吸楓香樹下乘涼、呼吸芬多精。

建設處長李俊興表示，雲林購物節即日起至11月30日，只要在雲林具有稅籍登記的商家（包含觀光工廠、旅宿業）消費，並將發票或收據拍照或截圖上傳至活動官方網站，每消費100元（含）以上，就可獲得一次抽獎機會，每個手機門號最多有10次抽獎機會。

雲林縣虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠今年搭上中秋節熱潮，推出月餅毛巾。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾鎮興隆毛巾觀光工廠今年搭上中秋節熱潮，推出月餅毛巾。圖／雲林縣政府提供

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