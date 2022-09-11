快訊

盜刷自救／網購消費、App綁卡陷阱多 專家建議3招自保

陸網友幫太陽聯盟主剪抖音版小馬哥 兩人相似在哪？

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市「光織影舞」閉幕 今晚7分鐘雷射光影秀別錯過

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次。圖／嘉義市政府提供

嘉義市北香湖公園的「光織影舞展」，中秋連假2天以來，吸引超過20萬人次湧入，昨晚壓軸登場7分鐘璀璨雷射光影，聲光閃耀夜空，市長黃敏惠說，光織影舞今年8大展場各具特色，佳評如潮，今要把握最後一天機會，觀賞雷射光影閉幕秀。

市府觀光新聞處長張婉芬說，長達7分鐘的光織影舞閉幕雷射光影秀，以「秋月光景」為主題，透過「宇宙之巔」LED立體矩陣及雷射鏡球反射，搭配音樂起承轉合營造氛圍，精彩表現了「夕月、金色Disco、銀河星系、浮光水月、七彩煙花」等美麗的意象。

光織影舞展為期23天，壓軸限定的璀璨雷射光影秀昨晚登場，適逢中秋節，許多家庭走入漂浮在北香湖中的「地表最大蛋黃酥」，感受全台最應景的中秋氛圍，黃敏惠昨晚8點也一同觀賞LED立體矩陣，雷射燈光相互映照在大小朋友的臉上，呈現出多彩炫幻的數位聲光效果。

黃敏惠昨與民眾互祝中秋節快樂，並以「I CHIAYI U，我佮意你！」向遊客們表達歡迎和感謝參與之意。

黃敏惠表示，2022光織影舞的展出規模、作品量體超越首屆，「新月漫遊」成功打破高懸3年的金氏世界紀錄，獨特光影設計及觀展體驗也達到新的高度；而最感人的是民眾帶著家人、孩子和好朋友們熱情參與，在疫情期間互相加油、鼓勵與關懷。今晚閉幕還有一場7分鐘雷射光影秀，可要把握機會。

嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次，今最後一天。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次，今最後一天。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展今天最後一天，將有壓軸雷射光影秀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展今天最後一天，將有壓軸雷射光影秀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次，市長黃敏惠（中）昨天再次前往同樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北香湖公園的光織影舞展，中秋連假前兩天湧入20萬人次，市長黃敏惠（中）昨天再次前往同樂。圖／嘉義市政府提供

中秋節 黃敏惠 2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

光織影舞璀璨閉幕 雷射光影秀歡慶中秋節

改善汙水下水道美化後巷 賦與嘉市老巷弄新生命

啟動嘉義巿心理健康月活動 黃敏惠：彼此關懷攜手向前

黃敏惠率隊徒步大陣仗登記連任 喊打造嘉市新都心

相關新聞

議員批前往領敬老金「像救濟」 嘉市府、里長都反駁了

嘉義市政府15日起陸續發放重陽節敬老禮金，採現金、匯款兩種方式，有議員接獲反映，某些里通知長輩自行去領取，讓人感覺「好像...

海拔1千公尺太平雲梯雲端路跑開賽 選手跑入山林雲霧內

2022第一屆太平雲梯雲端路跑，今天近千名選手在海拔高度1000公尺的雲梯山林之間開跑。林姓參賽選手直呼，跑在雲霧繚繞之...

雲林興隆毛巾觀光工廠推月餅毛巾 3度入選優良觀光工廠

台灣毛巾難敵大陸廉價毛巾衝擊，雲林縣虎尾鎮興隆毛巾工廠轉型成為全台唯一毛巾觀光工廠，廠區展示60年歷史毛巾紡織機，更透過...

嘉市「光織影舞」閉幕 今晚7分鐘雷射光影秀別錯過

嘉義市北香湖公園的「光織影舞展」，中秋連假2天以來，吸引超過20萬人次湧入，昨晚壓軸登場7分鐘璀璨雷射光影，聲光閃耀夜空...

嘉義觀音瀑布封園期招募志工 共同打造蝴蝶園步道

嘉義觀音瀑布園區內邊坡持續有落石情況，阿里山國家風景區管理處，為保護遊客安全，暫時封園到明年2月1日止；園區昨天開始招募...

漁光島市集 野餐聽音樂

台南市安平區公所昨起一連2天在熱門景點漁光島舉辦漁光點點．小島故事集活動，安排10多家特色攤位與20多個在地美食攤位及音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。