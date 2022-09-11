嘉市「光織影舞」閉幕 今晚7分鐘雷射光影秀別錯過

嘉義市北香湖公園的「光織影舞展」，中秋連假2天以來，吸引超過20萬人次湧入，昨晚壓軸登場7分鐘璀璨雷射光影，聲光閃耀夜空，市長黃敏惠說，光織影舞今年8大展場各具特色，佳評如潮，今要把握最後一天機會，觀賞雷射光影閉幕秀。

市府觀光新聞處長張婉芬說，長達7分鐘的光織影舞閉幕雷射光影秀，以「秋月光景」為主題，透過「宇宙之巔」LED立體矩陣及雷射鏡球反射，搭配音樂起承轉合營造氛圍，精彩表現了「夕月、金色Disco、銀河星系、浮光水月、七彩煙花」等美麗的意象。

光織影舞展為期23天，壓軸限定的璀璨雷射光影秀昨晚登場，適逢中秋節，許多家庭走入漂浮在北香湖中的「地表最大蛋黃酥」，感受全台最應景的中秋氛圍，黃敏惠昨晚8點也一同觀賞LED立體矩陣，雷射燈光相互映照在大小朋友的臉上，呈現出多彩炫幻的數位聲光效果。

黃敏惠昨與民眾互祝中秋節快樂，並以「I CHIAYI U，我佮意你！」向遊客們表達歡迎和感謝參與之意。