中秋踏尋台南鎮北廟宇 訪慈眉、闊嘴月老求牽紅線

台南市北區公所利用中秋連假舉辦兩天的「走讀鎮北坊~鎮北月老好姻緣」導覽活動，中秋節也是月下老人誕辰，公所邀請專業導覽老師帶領關心北區文史的，於佳節踏尋鎮北月老，了解月老如何為佳偶牽起紅線，促成好姻緣。

鎮北坊位於北區，國定3級以上的古蹟有8座，廟、亭、宮、寺、坊、堂均飽富特色，座落在鎮北坊各廟宇的月老也各具特點。

此次走讀先至開基天后宮探訪笑咪咪月老，再到元和宮尋訪慈眉月老，月老身著藍袍且腳旁有一支毛筆記錄姻緣；接著到開基玉皇宮拜訪塑立於光緒13年（1887年）的百年月老，讓經驗十足的月老來幫忙牽線；最後到大觀音亭參拜嘴唇厚、能言善道善說媒的闊嘴月老。

除了北區境內月老廟以外，也走入總爺古街 (今崇安街)、大銃街(今自強街)、鴨母寮市場、舊來發餅舖、海漾風華鴨母寮三合院等，不只尋找月老足跡，更與老廟及特色店家相遇，在花好月圓之際，擦出「愛的化學式」。