聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義觀音瀑布封園期招募志工 共同打造蝴蝶園步道
嘉義觀音瀑布園區內邊坡持續有落石情況，阿里山國家風景區管理處，為保護遊客安全，暫時封園到明年2月1日止；園區昨天開始招募「步道上的花木整理」志工，有意願加入者請至「嘉義觀音瀑布」臉專填寫報名表。
阿里山國家風景區管理處執行嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重建完成，今年元月委託在地文峰、金獅兩村，組成觀音瀑布合作社試營運，今年元月開園試營運至8月底，創造出7919人次預約入園佳績。
嘉義觀音瀑布臉專表示，雖然目前園區內施工，無法繼續營業，但希望藉由這段時間，把可以改善的部分做到更高的境界，目前規畫把進入園區前的道路步道，營造成美輪美奐，簡稱「蝴蝶園步道」的浪漫氛圍。
社區產業合作社經理何駿驄表示，為達成理想，在現實層面中有許多需要努力的事情，我們歡迎對觀音瀑布有獨特熱情的人，加入志工的行列，貢獻一分心力，一同把原本零散的步調，營造成充滿氛圍感，讓人進入園區就驚呼連連。
嘉義觀音瀑布臉專指出，此活動非一次性，確切日期安排會依造實際情況另行通知，有意願加入的志工，請至「嘉義觀音瀑布」臉書粉專填寫表單，目前志工整理時段為每周五，上午9點到12點，中午會提供便當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言