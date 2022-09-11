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嘉義觀音瀑布封園期招募志工 共同打造蝴蝶園步道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影

嘉義觀音瀑布園區內邊坡持續有落石情況，阿里山國家風景區管理處，為保護遊客安全，暫時封園到明年2月1日止；園區昨天開始招募「步道上的花木整理」志工，有意願加入者請至「嘉義觀音瀑布」臉專填寫報名表。

阿里山國家風景區管理處執行嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重建完成，今年元月委託在地文峰、金獅兩村，組成觀音瀑布合作社試營運，今年元月開園試營運至8月底，創造出7919人次預約入園佳績。

嘉義觀音瀑布臉專表示，雖然目前園區內施工，無法繼續營業，但希望藉由這段時間，把可以改善的部分做到更高的境界，目前規畫把進入園區前的道路步道，營造成美輪美奐，簡稱「蝴蝶園步道」的浪漫氛圍。

社區產業合作社經理何駿驄表示，為達成理想，在現實層面中有許多需要努力的事情，我們歡迎對觀音瀑布有獨特熱情的人，加入志工的行列，貢獻一分心力，一同把原本零散的步調，營造成充滿氛圍感，讓人進入園區就驚呼連連。

嘉義觀音瀑布臉專指出，此活動非一次性，確切日期安排會依造實際情況另行通知，有意願加入的志工，請至「嘉義觀音瀑布」臉書粉專填寫表單，目前志工整理時段為每周五，上午9點到12點，中午會提供便當。

觀音瀑布位在朴子溪上游牛稠溪水系的分支，溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名。記者呂慧瑜／攝影
觀音瀑布位在朴子溪上游牛稠溪水系的分支，溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名。記者呂慧瑜／攝影
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影
嘉義觀音瀑布園區本月10日開始招募「步道上的花木整理」志工，共同打造「蝴蝶園步道」。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 國家風景區 阿里山

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