快訊

「買不到啦！」慈濟捐BNT屢被大老勸退 執行長曝內幕

光織影舞璀璨閉幕 雷射光影秀歡慶中秋節

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠表示，活動創造全國最大「視界空間」，帶來前所未有的光影藝術觀展體驗。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠表示，活動創造全國最大「視界空間」，帶來前所未有的光影藝術觀展體驗。記者李宗祐／攝影

嘉義市「2022光織影舞」閉幕活動選擇在中秋節夜晚於北香湖公園以璀璨雷射光影秀展演，吸引眾多遊客攜家帶眷湧入展區，走入漂浮在北香湖中的「地表最大蛋黃酥」，感受全台最應景的中秋氛圍。嘉義市長黃敏惠與大家一同歡慶佳節，雷射燈光相互映照，閃耀整個展區，呈現出多彩炫幻的數位聲光效果。光織影舞明天晚上仍有最後一夜展演，民眾要把握機會。

市長黃敏惠表示，今年「光織影舞」為期23天，最大亮點為「新月漫遊」的地表最大蛋黃酥，可讓旅客走入湖中，以低於平地2公尺的視角近距離賞月，是全台中秋節最獨一無二的作品；「宇宙之巔」有全台最大LED立體矩陣光影秀，可置身於300個LED柱列中感受光影的魔力，或登上離地3公尺高台俯瞰整個展區，本次活動創造全國最大「視界空間」，帶來前所未有的光影藝術觀展體驗。

「光織影舞」活動自2020年首次舉辦即獲各界好評，「2022光織影舞」再進化，展出規模及作品量體超越首屆，獨特光影設計及觀展體驗也達到新的高度，不僅再度打響嘉義市光影藝術展的名號，更奠定中秋節城市IP的定位。此外，今年「新月漫遊」作品更以「最大規模的太陽能燈展示」，成功打破已高懸3年的「金氏世界紀錄™」稱號，讓世界看見台灣的創新能量與光影之美。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，閉幕雷射光影秀是以「秋月光景」為主題，透過作品「宇宙之巔」的LED立體矩陣及雷射鏡球反射，搭配音樂起承轉合營造氛圍，精彩表現「夕月、金色Disco、銀河星系、浮光水月、七彩煙花」等美麗的意象。

閉幕秀後嘉義市長黃敏惠（中）與大家合影。記者李宗祐／攝影
閉幕秀後嘉義市長黃敏惠（中）與大家合影。記者李宗祐／攝影
夜晚欣賞光影藝術。記者李宗祐／攝影
夜晚欣賞光影藝術。記者李宗祐／攝影
滿人潮觀賞閉幕秀。圖／嘉義市政府提供
滿人潮觀賞閉幕秀。圖／嘉義市政府提供
排隊人龍等著體驗光影藝術。記者李宗祐／攝影
排隊人龍等著體驗光影藝術。記者李宗祐／攝影
「新月漫遊」地表最大蛋黃酥，可讓遊客走入湖中，以低於平地2公尺的視角近距離賞月。記者李宗祐／攝影
「新月漫遊」地表最大蛋黃酥，可讓遊客走入湖中，以低於平地2公尺的視角近距離賞月。記者李宗祐／攝影

中秋節 嘉義 蛋黃酥

延伸閱讀

改善汙水下水道美化後巷 賦與嘉市老巷弄新生命

啟動嘉義巿心理健康月活動 黃敏惠：彼此關懷攜手向前

穿城之水接縫公園校園 共造水綠廊道新亮點

黃敏惠率隊徒步大陣仗登記連任 喊打造嘉市新都心

相關新聞

烤山豬不稀奇了！ 阿里山鄒族原住民秋節烤「大鱷魚」

中秋節家家戶戶團圓賞月烤肉，地方社團粉專「嘉義多一點」分享，嘉義市南京路上有間甕仔雞店，大大的烤網上放著一隻鱷魚，超驚人...

虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

雲林縣虎尾鎮三合里長年無大型集會所，當地1000多名人口，只能在現有的老舊活動中心從事社區活動，空間狹小，使用不便，經多...

光織影舞璀璨閉幕　雷射光影秀歡慶中秋節

嘉義市「2022光織影舞」閉幕活動選擇在中秋節夜晚於北香湖公園以璀璨雷射光影秀展演，吸引眾多遊客攜家帶眷湧入展區，走入漂...

影／黃家古厝中秋音樂會蔡總統五度出席 三謝黃崑虎

去年因疫情停辦的第25屆「黃家古厝中秋音樂會」，晚上7點在台南市後壁區總統府資政黃崑虎祖厝登場；總統蔡英文第5年出席；蔡...

影／中秋節無患子正盛產 天然清潔保養品搶攻國際市場

無患子是冷門樹種，很多人不知道和柚子一樣中秋節也是盛產期，台灣各地20多年前幾乎滅絕，今年因為無患子相關清潔保養產品大受...

台南漁光島「漁光點點」市集 木麻黃森林野餐聽音樂

為讓更多人發現漁光島之美，台南市安平區公所於今起兩天在漁光島舉辦「漁光點點．小島故事集」活動，現場活動包含特色市集及精彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。