光織影舞璀璨閉幕　雷射光影秀歡慶中秋節

嘉義市「2022光織影舞」閉幕活動選擇在中秋節夜晚於北香湖公園以璀璨雷射光影秀展演，吸引眾多遊客攜家帶眷湧入展區，走入漂浮在北香湖中的「地表最大蛋黃酥」，感受全台最應景的中秋氛圍。嘉義市長黃敏惠與大家一同歡慶佳節，雷射燈光相互映照，閃耀整個展區，呈現出多彩炫幻的數位聲光效果。光織影舞明天晚上仍有最後一夜展演，民眾要把握機會。

市長黃敏惠表示，今年「光織影舞」為期23天，最大亮點為「新月漫遊」的地表最大蛋黃酥，可讓旅客走入湖中，以低於平地2公尺的視角近距離賞月，是全台中秋節最獨一無二的作品；「宇宙之巔」有全台最大LED立體矩陣光影秀，可置身於300個LED柱列中感受光影的魔力，或登上離地3公尺高台俯瞰整個展區，本次活動創造全國最大「視界空間」，帶來前所未有的光影藝術觀展體驗。

「光織影舞」活動自2020年首次舉辦即獲各界好評，「2022光織影舞」再進化，展出規模及作品量體超越首屆，獨特光影設計及觀展體驗也達到新的高度，不僅再度打響嘉義市光影藝術展的名號，更奠定中秋節城市IP的定位。此外，今年「新月漫遊」作品更以「最大規模的太陽能燈展示」，成功打破已高懸3年的「金氏世界紀錄™」稱號，讓世界看見台灣的創新能量與光影之美。