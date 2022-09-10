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影／黃家古厝中秋音樂會蔡總統五度出席 三謝黃崑虎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃家古厝中秋音樂會，市長黃偉哲致詞。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會，市長黃偉哲致詞。記者周宗禎／攝影

去年因疫情停辦的第25屆「黃家古厝中秋音樂會」，晚上7點在台南市後壁區總統府資政黃崑虎祖厝登場；總統蔡英文第5年出席；蔡總統說，雖然這陣子比較忙碌，但是無論如何一定要排出行程出席，向大家請安問好、一起度過歡喜美好的夜晚。

蔡總統說，「崑虎仙」的中秋音樂會真是讚，很多人來一次以後就被套牢，每年都要來參加；她說，音樂會的內容都經過黃崑虎精挑細選「台灣不同的族群最美妙的聲音」，反映出台灣是多族群的社會。

蔡總統說，「不管你是什麼族群，都能夠自由自在演奏自己族群的音樂、自由自在做喜歡做我們自己喜歡的事」，這就是台灣的民主自由，我也相信大家都很有堅定的決心，來保護我們台灣的民主自由，讓我們的子孫未來都能夠有平安快樂的生活。

蔡總統三度感謝黃崑虎多年來為台灣的發展用心打拚，也時常給他很多溫暖和支持。

黃崑虎表示，20多年前9成以上的人台灣民眾都說他們是中國人，經過了20多年現在民調超過九成的人都說我們是台灣人；美國眾議院院長裴洛西來台訪問，已經讓國際全世界的人都看到台灣人的偉大，就像蔡總統說的「台灣、中國互不隸屬」，我們要以身為勇敢的台灣人為榮。

音樂會率先登場的是新韻合唱團，節目演唱的第一首歌是「為烏克蘭祈禱」；隨後有台灣民謠、西班牙經典舞曲、日本祈禱曲「長崎少女」，還有卑南族歌謠、客家採茶歌等10多首曲目，持續一個多小時現場400多人聆聽；台南市黃偉哲、內政部長徐國勇及市議會議長郭信良等地方人士出席。

黃家古厝中秋音樂會，第一首歌「為烏克蘭祈禱」獻給烏克蘭。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會，第一首歌「為烏克蘭祈禱」獻給烏克蘭。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會蔡總統五度出席、三度感謝主辦者黃崑虎。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會蔡總統五度出席、三度感謝主辦者黃崑虎。記者周宗禎／攝影

音樂會 台灣人 台南

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