影／黃家古厝中秋音樂會蔡總統五度出席 三謝黃崑虎

去年因疫情停辦的第25屆「黃家古厝中秋音樂會」，晚上7點在台南市後壁區總統府資政黃崑虎祖厝登場；總統蔡英文第5年出席；蔡總統說，雖然這陣子比較忙碌，但是無論如何一定要排出行程出席，向大家請安問好、一起度過歡喜美好的夜晚。

蔡總統說，「崑虎仙」的中秋音樂會真是讚，很多人來一次以後就被套牢，每年都要來參加；她說，音樂會的內容都經過黃崑虎精挑細選「台灣不同的族群最美妙的聲音」，反映出台灣是多族群的社會。

蔡總統說，「不管你是什麼族群，都能夠自由自在演奏自己族群的音樂、自由自在做喜歡做我們自己喜歡的事」，這就是台灣的民主自由，我也相信大家都很有堅定的決心，來保護我們台灣的民主自由，讓我們的子孫未來都能夠有平安快樂的生活。

蔡總統三度感謝黃崑虎多年來為台灣的發展用心打拚，也時常給他很多溫暖和支持。

黃崑虎表示，20多年前9成以上的人台灣民眾都說他們是中國人，經過了20多年現在民調超過九成的人都說我們是台灣人；美國眾議院院長裴洛西來台訪問，已經讓國際全世界的人都看到台灣人的偉大，就像蔡總統說的「台灣、中國互不隸屬」，我們要以身為勇敢的台灣人為榮。