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影／中秋節無患子正盛產 天然清潔保養品搶攻國際市場
無患子是冷門樹種，很多人不知道和柚子一樣中秋節也是盛產期，台灣各地20多年前幾乎滅絕，今年因為無患子相關清潔保養產品大受歡迎，讓無患子起死回生，中秋節台南安定農民也忙著採收無患子。
當年無患子因大量開發砍伐面臨滅絕時，安定代工國外玩具的王高榮認為這「老阿嬤時代的天然清潔劑」消失實在可惜，又直覺有商機，決心投入推廣。
無患子果皮含天然皂基，台灣早年一般人家的洗滌清潔劑，被喻為「老祖宗的智慧」；每年中秋節安定區農會第一特用產銷班開始採收，利用生物科技研發各項產品，成功打進美、日、越及穆斯林人口眾多的馬來西亞，深受各地消費者歡迎。
產銷班長王高榮表示，無患子每年春節前落葉、春節後開花，入夏陸續結果，南部地區較炎熱中秋節前就陸續結果，一般7分熟採收，果實經萃取「皂苷素」成分開發沐浴、洗髮及保養、清潔等系列產品。
王高榮說，因無患子有助水土保持，且病蟲害少，栽培、管理容易，曾是國內的造林推廣樹種，而果實採收後，多會進行日曬，保存期限較久。
王高榮沒想到這老阿嬤時代的產物會大賣，台灣在化學藥品出現前，常用黃豆粉洗碗、無患子洗衣服，都是最天然的洗潔劑。後來到處都是化學製造清潔用品，自然無害的無患子反而乏人問津。
只是萬事起頭難，剛創業前幾年差點熬不過來，還賣掉透天厝周轉。王高榮民國91年起推廣無患子，91年到93年他與太太到各地學校「表演洗衣服」，只為讓大家了解無患子的清潔功能。
93年創設「無患子生技」公司、開發「古寶」自有品牌，為傳統產業創造新出路，以科技將無患子發揚光大，系列產品不斷推陳出新，迄今超過200種，外銷美國、日本、越南與香港等，為了搶攻穆斯林市場，還通過清真認證，成功進軍馬來西亞，堪稱「台灣之光」。
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