影／中秋節無患子正盛產 天然清潔保養品搶攻國際市場

無患子是冷門樹種，很多人不知道和柚子一樣中秋節也是盛產期，台灣各地20多年前幾乎滅絕，今年因為無患子相關清潔保養產品大受歡迎，讓無患子起死回生，中秋節台南安定農民也忙著採收無患子。

當年無患子因大量開發砍伐面臨滅絕時，安定代工國外玩具的王高榮認為這「老阿嬤時代的天然清潔劑」消失實在可惜，又直覺有商機，決心投入推廣。

無患子果皮含天然皂基，台灣早年一般人家的洗滌清潔劑，被喻為「老祖宗的智慧」；每年中秋節安定區農會第一特用產銷班開始採收，利用生物科技研發各項產品，成功打進美、日、越及穆斯林人口眾多的馬來西亞，深受各地消費者歡迎。

產銷班長王高榮表示，無患子每年春節前落葉、春節後開花，入夏陸續結果，南部地區較炎熱中秋節前就陸續結果，一般7分熟採收，果實經萃取「皂苷素」成分開發沐浴、洗髮及保養、清潔等系列產品。

王高榮說，因無患子有助水土保持，且病蟲害少，栽培、管理容易，曾是國內的造林推廣樹種，而果實採收後，多會進行日曬，保存期限較久。

王高榮沒想到這老阿嬤時代的產物會大賣，台灣在化學藥品出現前，常用黃豆粉洗碗、無患子洗衣服，都是最天然的洗潔劑。後來到處都是化學製造清潔用品，自然無害的無患子反而乏人問津。

只是萬事起頭難，剛創業前幾年差點熬不過來，還賣掉透天厝周轉。王高榮民國91年起推廣無患子，91年到93年他與太太到各地學校「表演洗衣服」，只為讓大家了解無患子的清潔功能。