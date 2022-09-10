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雲林「百年醬油老店」一條街 傳統加新創抱回國家獎

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮延平老街商圈獲「2022故事商圈」優選，縣府建設處長李俊興（右）貼紅榜祝賀。圖／雲林縣政府提供
雲林縣西螺鎮延平老街商圈獲「2022故事商圈」優選，縣府建設處長李俊興（右）貼紅榜祝賀。圖／雲林縣政府提供

雲林縣西螺鎮延平老街商圈獲「2022故事商圈」優選，縣府建設處長李俊興貼紅榜祝賀，歡迎民眾把握中秋連假至雲林消費，可參加「雲林購物節」抽現金最高10萬元或雲林幣2萬枚，消費愈多、中獎機會愈大。

西螺延平老街繁榮促進會理事長林瑞銘說，該商圈以西螺米、西螺醬油聞名全台，包括丸莊醬油、瑞春醬油、大同醬油、陳源和等均是市場知名度高的百年老店，協會每年舉辦「米醬生活節」推廣當地特色，活絡商機。

縣府表示，延平老街商圈有多幢極具歷史、人文的建築與風貌，此次參加由經濟部中小企業處舉辦的2022故事商圈評選，在「引人入勝組」從初選到決選，終自12名名單內脫穎而出獲獎，相當不易。

李俊興說，延平老街商圈具獨特性，協會更致力多元化發展，歡迎消費者利用假期單車一日遊體驗常民生活，走訪當地文化特色景點，品嘗美食小吃，至11月30日前消費，還可參加雲林購物節抽獎。

縣府說明，消費者在縣內具稅籍登記的商家購物，將發票或收據，拍照或截圖上傳至活動官網，消費滿100元，即可獲得1次抽獎機會，每個手機門號最多可有10次抽獎機會。

縣府說，抽獎獎項包括現金及雲林幣，現金獎項1000元至10萬元，雲林幣則每人2萬枚，等同現金2000元，且可在合作商家消費兌換，相關活動細節可洽詢專線07-5364800或05-5522223。

雲林 老街

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