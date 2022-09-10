快訊

台鐵號誌故障邁入第三天 乘客傻眼：什麼都沒說

登基會議宣布 英王查理三世正式登基

7人登山隊走八通關古道 男隊員疑墜谷「頭顱破裂」

虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立法委員林文瑞（右六）、雲林縣長張麗善（右七）與虎尾鎮長丁學忠（右八）等人出席虎尾鎮三合里新建集會所動工典禮。圖／雲林縣政府提供
立法委員林文瑞（右六）、雲林縣長張麗善（右七）與虎尾鎮長丁學忠（右八）等人出席虎尾鎮三合里新建集會所動工典禮。圖／雲林縣政府提供

雲林縣虎尾鎮三合里長年無大型集會所，當地1000多名人口，只能在現有的老舊活動中心從事社區活動，空間狹小，使用不便，經多方協助募資，今順利購買土地，並投入1600萬元新建集會所，將蓋一棟2層樓建築，明年5月完工。

縣長張麗善、立法委員林文瑞與虎尾鎮長丁學忠等人，為三合里新建集會所執鏟動土。張麗善說，目前使用中的活動中心有50年歷史，內外結構已不敷當地1576名里民使用。

丁學忠說，經里長林坤泉向出身雲林的企業家，及地方耆老、善心人士等人募資並購買土地，加上縣府補助1300萬元、公所自籌300萬元，建設經費到位，今終能順利推動新建工程。

張麗善表示，該集會所內設施設備會結合智慧科技，縮短城鄉差距，讓長輩終身學習、在地老化，得到尊嚴的同時，也能享政府機關適當照顧，從生活細節落實長照服務。

張麗善說，新建工程基地面積約301.77平方公尺，一棟2層樓的建築，規畫全齡化及無障礙動線，提供長者和親子有一處舒適交流場域，另也設有長青食堂、樂齡中心、關懷據點及課程研習空間，預計明年5月22日完工。

雲林縣虎尾鎮三合里新建集會所工程動工，預計明年5月完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾鎮三合里新建集會所工程動工，預計明年5月完工。圖／雲林縣政府提供

張麗善 建築 雲林

延伸閱讀

影／泛藍大咖、支持者陪登記 張麗善：已做好連任準備

交通要道難行 雲縣道154乙線今起拓寬...用路人笑了

張榮味「特權疫苗」案簽結 張麗善：感謝司法還予清白

蘇治芬質疑張麗善未搭上綠能列車 縣府：是中央主導

相關新聞

烤山豬不稀奇了！ 阿里山鄒族原住民秋節烤「大鱷魚」

中秋節家家戶戶團圓賞月烤肉，地方社團粉專「嘉義多一點」分享，嘉義市南京路上有間甕仔雞店，大大的烤網上放著一隻鱷魚，超驚人...

虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

雲林縣虎尾鎮三合里長年無大型集會所，當地1000多名人口，只能在現有的老舊活動中心從事社區活動，空間狹小，使用不便，經多...

雲林斗六山坡地 大雨沖刷影響通行

立委蘇治芬3年前揭露雲林縣長張麗善胞弟在斗六咬狗段山坡地濫墾，監察院仍調查中，近日邊坡砂石因雨水沖刷至路面影響通行，蘇治...

台南漁光島「漁光點點」市集 木麻黃森林野餐聽音樂

為讓更多人發現漁光島之美，台南市安平區公所於今起兩天在漁光島舉辦「漁光點點．小島故事集」活動，現場活動包含特色市集及精彩...

全民運農機展國慶焰火 嘉縣10月好戲連台宣傳影片上架

嘉義縣政府爭取中央在嘉舉辦的三場全國盛事，10月陸續登場，國際農業機械暨資材展打頭陣，接著全民運動會，國慶焰火壓軸。

高齡化困境！近百歲嬤爬高採龍眼、獨老看護落跑 警救助

嘉義縣老人比例逾20%，全台居冠，許多子女在外工作，老老照顧多，許長輩由看護照顧，日前傳出山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。