虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋

雲林縣虎尾鎮三合里長年無大型集會所，當地1000多名人口，只能在現有的老舊活動中心從事社區活動，空間狹小，使用不便，經多方協助募資，今順利購買土地，並投入1600萬元新建集會所，將蓋一棟2層樓建築，明年5月完工。

縣長張麗善、立法委員林文瑞與虎尾鎮長丁學忠等人，為三合里新建集會所執鏟動土。張麗善說，目前使用中的活動中心有50年歷史，內外結構已不敷當地1576名里民使用。

丁學忠說，經里長林坤泉向出身雲林的企業家，及地方耆老、善心人士等人募資並購買土地，加上縣府補助1300萬元、公所自籌300萬元，建設經費到位，今終能順利推動新建工程。

張麗善表示，該集會所內設施設備會結合智慧科技，縮短城鄉差距，讓長輩終身學習、在地老化，得到尊嚴的同時，也能享政府機關適當照顧，從生活細節落實長照服務。