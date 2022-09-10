虎尾「這里」活動中心用半世紀 他們籌錢買地蓋新屋
雲林縣虎尾鎮三合里長年無大型集會所，當地1000多名人口，只能在現有的老舊活動中心從事社區活動，空間狹小，使用不便，經多方協助募資，今順利購買土地，並投入1600萬元新建集會所，將蓋一棟2層樓建築，明年5月完工。
縣長張麗善、立法委員林文瑞與虎尾鎮長丁學忠等人，為三合里新建集會所執鏟動土。張麗善說，目前使用中的活動中心有50年歷史，內外結構已不敷當地1576名里民使用。
丁學忠說，經里長林坤泉向出身雲林的企業家，及地方耆老、善心人士等人募資並購買土地，加上縣府補助1300萬元、公所自籌300萬元，建設經費到位，今終能順利推動新建工程。
張麗善表示，該集會所內設施設備會結合智慧科技，縮短城鄉差距，讓長輩終身學習、在地老化，得到尊嚴的同時，也能享政府機關適當照顧，從生活細節落實長照服務。
張麗善說，新建工程基地面積約301.77平方公尺，一棟2層樓的建築，規畫全齡化及無障礙動線，提供長者和親子有一處舒適交流場域，另也設有長青食堂、樂齡中心、關懷據點及課程研習空間，預計明年5月22日完工。
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