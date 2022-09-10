中秋節這群勞工不休假 做工行善團為弱勢家庭修繕房子

今天是中秋佳節，月圓人團圓，台南市勞工局「做工行善團」弱勢家庭修繕送暖腳步仍不停歇。

修繕志工連續兩日分別至麻豆區、下營區修繕房屋，勞工局長王鑫基今天前往探視表達感思；今日剛好是電氣工會理事長杜文寶的生日，志工今日也準備了小蛋糕一起慶賀，度過一個特別有意義又歡樂的節日。

王鑫基表示，麻豆區弱勢個案的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，屋內也無浴廁設備可使用，平時需要到附近的廟宇借用廁所。

勞工局接獲通報後，隨即前往會勘並安排施工期程，做工行善團泥水工會志工先進行拆除作業，再由電氣工會志工進行斷電及安裝臨時用電設備，金屬志工完成搭建屋頂，電氣志工安裝化糞池及衛浴水管、電線配置及燈具安裝，泥水志工完成牆角磚塊修補及浴室地坪打底，鋁製品志工安裝臥室、廚房鋁門窗框架，以及木工志工廚房、浴室及臥室天花板美化施工。

昨日為中秋節連續假期第一天，油漆志工前往進行浴室防水工程，為之後泥水志工鋪設磁磚做準備，鋁製品志工也前往將鋁窗安裝完成。居住附近的柚農很感動，準備文旦送給做工行善團的志工，感謝他們為弱勢家庭修繕房屋，里長鍾慧琴也前來關心並協助清理案家環境。

下營區修繕戶王先生，屋齡老舊、年久失修，屋頂石棉瓦老舊破損嚴重，遇雨有漏水問題，家中天花板部分坍塌損壞，整體燈具和電線老舊。

中秋連假前一天，先由泥水工會志工進行拆除作業，下營區清潔隊立即協助清運廢棄物，議員陳秋宏服務處送飲品慰勞志工。

今天由電氣工會志工接力，至案家進行化糞池埋設及熱水管路安裝，木工志工也再度前來配合測量繪圖課程，台南市燙髮美容業職業工會常務監事張秋香帶來下營燻茶鵝及飲品慰勞志工。