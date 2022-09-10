全民運農機展國慶焰火 嘉縣10月好戲連台宣傳影片上架

嘉義縣政府爭取中央在嘉舉辦的三場全國盛事，10月陸續登場，國際農業機械暨資材展打頭陣，接著全民運動會，國慶焰火壓軸。

10月1日至3日，全國最大的台灣國際農業機械暨資材展將展出上百家智慧農業機械廠商，為農業注入科技新力量；10月8日至13日舉辦兩年一度體育盛會，全台上千位運動好手齊聚嘉義參與全民運動會；10月10日雙十節當晚施放國慶焰火，邀請眾人一同欣賞華麗的夜空視覺饗宴。

縣長翁章梁指示負責的局處長粉墨登場，拍攝影片。尾聲還放上NG片段，劇情跳脫傳統政令宣導模式，採活潑輕快路線，KUSO元素不禁令人會心一笑，影片上架網路發布。

拍攝創意短片，包括翁章梁、副縣長劉培東、秘書長羅木興、文觀局長許有仁、教育處長李美華、農業處長許彰敏、財稅局長蕭俊明、新聞行銷處長蕭英成、全民運選手等人參與演出。有人舞獅、有人化身劍道選手、純樸農夫，與平日形象判若兩人，現場笑果十足，邀請嘉縣健美選手在曳引機前入鏡，展苦練成果。

影片網址：Ｑ嘉義：

嘉義縣政府Youtube頻道。