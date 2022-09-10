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高齡化困境！近百歲嬤爬高採龍眼、獨老看護落跑 警救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼，鄰居報警苦勸，幸運保命。記者魯永明／翻攝
山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼，鄰居報警苦勸，幸運保命。記者魯永明／翻攝

嘉義縣老人比例逾20%，全台居冠，許多子女在外工作，老老照顧多，許長輩由看護照顧，日前傳出山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼，鄰居報警苦勸，幸運保命；水上鄉有名獨居老婦人看護落跑受困，警方及時救助。

竹崎分局內埔派出所日前中午獲報指稱，竹崎鄉昇平村有名94歲老阿嬤拿梯子爬上龍眼樹，需要協助，員警到場發現老婦人搭梯爬上約4公尺高的龍眼樹上，要砍樹枝採龍眼。

因最近山區常下雨，龍眼樹幹佈滿濕滑青苔，樹枝脆弱易斷，不小心很容易摔下來，廖姓老婦在樹上岌岌可危，命懸一線，一度還堅持要採完龍眼才肯下來。經員警、村長及鄰居不斷勸說，廖姓老婦才放棄砍樹採果念頭，員警協助老婦人從樹上爬下來，通知老婦人女兒到場協助返家休息。

水上警分局中莊派出所員警，日前夜間執行勤務時，接獲報案指稱僱照顧母親看護跑掉，只剩母親獨居家中，患有高血壓及行動不便無法下榻，新聘看護還未到家，報案子女擔心母親安危請求員警協助。

員警到場，發現老婦人行動不便，患高血壓未服藥，跌落床下，立即連繫水上消防分隊由樓頂破門進入，救護人員檢傷身體無礙，在村長與警消勸說下將老婦人送嘉義基督教醫院治療。

水上鄉有名獨居老婦人看護落跑受困，警方及時救助。記者魯永明／翻攝
水上鄉有名獨居老婦人看護落跑受困，警方及時救助。記者魯永明／翻攝
水上鄉有名獨居老婦人看護落跑受困，警方及時救助。記者魯永明／翻攝
水上鄉有名獨居老婦人看護落跑受困，警方及時救助。記者魯永明／翻攝
山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼，鄰居報警苦勸，幸運保命。記者魯永明／翻攝
山區竹崎鄉94歲阿嬤爬樹摘龍眼，鄰居報警苦勸，幸運保命。記者魯永明／翻攝

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