影/新港奉天宮媽祖契子105歲人瑞回宮 神人團圓慶中秋

今天中秋節，來自全國各地的嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖契子女們，依傳統民俗回宮，參拜媽祖，奉天宮贈送回宮契子女們禮物，上午舉行「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」祈福祭典，105歲人瑞林福來由子孫陪同參與，與董事長何達煌等合切蛋糕慶祝，場面熱鬧溫馨。

務農退休的人瑞契子林福來，身體硬朗，六代同堂，子孫滿堂共近百人，他曾任奉天宮董事44年，代表契子女們向媽祖獻禮，今年是開臺媽祖駐台401年，奉天宮為服務契子女們，舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」，邀契子女回宮團拜，最小契子5個月男嬰，父母抱著回宮。

契子回奉天宮團聚，碰上選舉，縣長參選人王育敏、議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、議員參選人黃啟豪等到場參加，充滿濃濃選舉味。

團拜由董事長何達煌賢伉儷率董監事帶領契子女們，上香祈福，廟方贈送契子女新港特產精美禮品米香及蛋糕，讓契子女帶著滿滿祝福回家，何達煌說，父母為求育兒順利平安，會求助神明，讓孩子當神明契子，開台媽祖是信眾精神寄託，成為「囝仔ㄟ守護神」，「乎媽祖婆作契子女」是新港傳統禮俗生命禮儀。