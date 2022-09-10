環保減廢有成效 嘉市環保局再推夜市減廢享好康

嘉義市環保局今年推出「辦公室減廢嘉eat點示範計畫2.0」帶頭拒絕使用一次性產品，與61家便當業者配合，同仁自備餐盒取餐，鼓勵同棟公務機關跟進，辦理至今有效減少使用7千877個紙便當盒，相當減量94多公斤，成果豐碩；環保局今年再推出「盒你『義』起夜市 I do」活動，還可抽１千元購物金，希望逛夜市的民眾共同參與，從源頭達到垃圾減量。

環保局表示，「辦公室減廢嘉eat點示範計畫1.0」去年率先於局內試辦使用環保餐盒訂購午餐，發現成效良好，今年6月7日擴大辦理2.0計畫，不斷地與同棟的東區區公所、東區戶政、外交部雲嘉南辦事處、行政院雲嘉南區聯合服務中心及移民署嘉義市服務站溝通，獲得認同。

環保局表示，減塑生活是一種態度，不是壓力，剛開始或許有些不適應，也有人認為自備餐具相當不便，但是仍看到不少同仁願意為環境盡一份心力；光靠一人的力量是不夠，要一個帶一個，並且徹底實行於生活中，「減廢」一點都不難。

統計2.0計劃已有61家餐飲業者一同響應，有效減少使用7千877個紙便當盒，以一個紙容器12克進行換算，相當於減量94.524公斤垃圾量，以嘉義市每人每日垃圾清運量角度而言，約莫減少單人排出64.74天的垃圾量，成果相當豐碩。