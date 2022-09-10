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勞保局雲林處搬家了！9月19日起洽公到「這裡」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
勞工保險局雲林辦事處9月19日遷至新址斗六市榮譽路128號（原雲林縣榮民服務處）。圖／勞保局雲林辦事處提供
勞工保險局雲林辦事處9月19日遷至新址斗六市榮譽路128號（原雲林縣榮民服務處）。圖／勞保局雲林辦事處提供

勞工保險局雲林辦事處位在斗六市中心，鄰近交通便捷的斗六火車站及圓環，不過原有房舍屋齡已過半百，結構安全有疑慮，且缺乏無障礙設施，加上業務型態與過去不同，不符現代洽公使用，經各界奔走協助，該處本月19日將移至新址榮譽路128號，繼續提供民眾社會保險諮詢等服務。

勞保局雲林辦事處表示，原位在斗六市興華街的廳舍在1965年建造，使用至今57年，整體建築老舊，業務隨時代變化，日益增加，洽公民眾也反映，等候空間少，以致動線不佳。

雲林縣勞保被保險人約有22萬人，加上農保及國保等被保險人，投保人數將近40萬人，勞保局評估後，認為有尋覓新址必要，後在縣府協助下，申撥雲林縣榮民服務處作為雲林辦事處新廳舍，也爭取經費施作耐震結構補強工程，除完善內部軟硬體設施設備，也規畫無障礙設施與動線。

雲林辦事處說，新址訂於本月19日啟用，因應洽公人數成長，將增設服務櫃檯，提升服務品質，也有畫設臨時洽公停車位，提供雲林地區投保單位及勞工洽辦勞工保險、農民健康保險、國民年金保險及勞工退休金等相關業務，電話05-5321787。

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