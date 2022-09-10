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台南大廟濟安宮中秋特色習俗「博狀元餅」黃偉哲來體驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南大廟濟安宮中秋辦特色習俗「博狀元餅」，黃偉哲來體驗。記者周宗禎／翻攝
台南大廟濟安宮中秋辦特色習俗「博狀元餅」，黃偉哲來體驗。記者周宗禎／翻攝

台南市新營大廟濟安宮今天舉辦中秋特色習俗「博狀元餅」活動，市長黃偉哲到濟安宮旁新營第一公有零售市場發送「博餅體驗券」，歡迎民眾拿體驗券去濟安宮參與博狀元餅活動，也希望博狀元餅活動提高市場來客活絡買氣。

「博狀元餅」是中秋特色活動，已流傳300多年。凡領取到博餅體驗券的民眾，可於上午11點00分前至新營濟安宮參加中秋博狀元餅活動，透過擲骰子不同組合對應不同獎項，獎品有月餅或糕點；成績達進階者，更可進入決賽，前三名皆可獲得獎金。

黄偉哲表示，中秋佳節月圓人團圓，感謝濟安宮舉辦博狀元餅活動，吸引眾多民眾共襄盛舉，感受溫暖氣氛；今在第一市場發送400張博餅體驗券，歡迎民眾領取逛市場，採買各類新鮮食材與雜貨。

新營第一公有零售市場位於新營市區中心，臨近忠義街濟安宮，市場內販售各類新鮮食材、蔬果、魚肉，還有日常生活所需的各式雜貨與服飾。

黃偉哲表示，第一公有市場提供消費者多樣選擇，發送博狀元餅體驗券，盼民眾多逛市場，請各位市民多多選購，一同幫助市場攤商共度疫情難關，然後也別忘了前往濟安宮參與博餅活動，開心過中秋。

市場處長陳豪吉說，市府藉由市場採買活動結合中秋佳節博餅活動，讓消費者來市場消費可以參加熱鬧有趣的活動，後續市場處將推出更多行銷活動，歡迎民眾多多支持，在疫情期間幫助市場及夜市攤商共度難關。

經發局表示，「博餅體驗券」活動期間於市場消費商品滿3件，也可到活動櫃檯兌換博餅體驗券，每人限一張，消費商品數量超過6件者，可獲得文宣品一份，數量有限。

台南大廟濟安宮中秋辦特色習俗「博狀元餅」，黃偉哲來體驗。記者周宗禎／翻攝
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中秋 疫情 黃偉哲

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