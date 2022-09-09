國內具代表性工藝展 五湖四海宴宛如現代小故宮

國內具代表性的民間傳統工藝展「五湖四海宴」，今天在雲林縣北港朝天宮前朝聖酒店登場，來自全國108位知名藝師展出代表作品，以宴席方式獻給國人一飽眼福，木雕石刻、錫金銅器、剪粘泥塑，匠心獨運、巧奪天工，展現台灣民間工藝力量，宛若現代版的故宮。

「這是台灣民間傳統工藝結晶」，立委劉建國參加這場工藝盛宴，對琳瑯滿目作品，有感而發強調，這場工藝喜宴匯集台灣無數民間藝術家的創作結晶，走進展場如入寶山，他邀大家利用中秋假期到北港朝天宮拜拜，順道參觀這場百大名師製作澎湃的「工藝料理」，保證不虛此行。

走進宴會大門，百桌滿漢全席，木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝，許多市面看不到的工藝品，這裡一飽眼福，更是全國各地名師巨匠嘔心瀝血傑作，令人嘆為觀止。

今天開展因逢中秋連假首日，許多到朝天宮參拜的遊客前往參觀，遊客說，用辦桌方式展出工藝，還是頭一次看到，每一宴桌除作品都有人引介導覽，讓觀賞者吸收更多台灣工藝知識，看到傳統工藝的宏偉精深。

五湖四海創辦人蔡享潤說，五湖四海宴發想來自朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，山川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，工藝得以薪傳。

台灣工藝中心主任張仁吉、台灣工藝聯盟總會長陳啟村、文觀處長陳璧君等人也與宴，並肯定五湖四湖有助於民間工藝的薪傳。