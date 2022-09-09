候選人拚行程 黃偉哲連趕5活動 謝龍介5廟祈福

中秋連假拚選舉，尋求連任的台南市長黃偉哲今天連趕5個行程，以做好市政就是最好的政見，國民黨市長參選人謝龍介到安南區5間寺廟祈福，沿路以車隊掃街並宣傳老人健保及兒童營養午餐免費等政見。

黃偉哲今天市政行程滿滿，一早7點參加歸仁區綠野仙蹤萬步健走賞花趣，希望大家走出健康，走路的沿途都可以看到歸仁建設的進步，接著到中西區出席新文青景點「南埕衖事」冰店開幕，再到安南區土城正統鹿耳門聖母廟舉行的台南市盆栽協會盆栽展，希望民眾中秋連假來向「鹿耳門媽」上香祈福，並參觀難得的藝術饗宴。

下午2點又現身南區參加台南眷村美食暨中秋嘉年華活動開幕，與攤商以及逛攤位的民眾致意，下午4點半又出現在溪北新營文化中心廣場參加綠川中秋月團圓活動，盼望在中秋佳節美麗的月色之下，能盡掃疫情陰霾，讓民眾重拾歡樂，闔家團圓歡慶中秋節；黃偉哲說選舉只是多了一個參選人的身分，但仍以市政優先把市政做好就是最好的政見。

國民黨台南市長參選人謝龍介因之前颱風中斷的百廟祈福，今天持續進行第16天，參拜安南區溪頂寮保安宮、新和順保和宮、舊和順慈安宮、中洲寮保安宮及布袋嘴寮代天府共5間寺廟，並由安南區市議員李中岑和市議員參選人童小芸陪同進行車隊掃街拜票，尋求鄉親支持。