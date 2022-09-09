雲縣在這10處路段「等車」 揪噪音來源「超標」就罰

雲林縣環保局、警方透過2套聲音照相科技設備，聯合稽查古坑鄉麻園、斗六市雲林路、西螺鎮東南路等10處熱點路段車輛噪音，辨識逾6000部車輛，共開罰16件車輛噪音汙染案，其中最大噪音量發生在古坑華山路段；環局表示，各路段依速限祭出相對聲音標準，不當改裝或駕駛產生噪音，依法可處1800元至3600元。

環保局表示，縣府去年原只有1套聲音照相科技設備，接擭噪音陳情件數高達739件，為解決噪音汙染問題，今年5月新購1套設備，分別架設在熱點路段檢測，雙向車輛行經都能測得音量分貝，稽查效率提升。

據分析，古坑鄉麻園、華山149縣道，斗六市雲林路三段、中堅東路、中堅西路，西螺鎮東南路、林內鄉大同路、二崙鄉太平路台19線，北港鎮華勝路、太平路等名列超標告發路段前十名。

環保局說，至今已過濾上千輛車輛，也依違規程度開罰，目前查獲最大超標音量為古坑華山路段，該道路管制標準86分貝，監測音量95.3，超標9.3分貝；另針對有噪音疑慮的車輛，要求通知到檢確認噪音情形，今年同期陳情率下降86％，獲報件數減至102件。