遠睿董座回饋故鄉贈復康巴士 又加贈輪椅造福偏鄉患者
雲林縣北港鎮出身的遠睿公司董事長蔡侃洲，旅外拚搏30餘年，回饋家鄉，今天捐贈一輛設備完善的復康巴士給中國醫藥大學北港附設醫院，當場又加碼捐贈10部輪椅，秋節溫情獻家鄉，場面感人。
雲林沿海地區地廣人稀，且人口老化嚴重，中國醫藥大學北港附設醫院肩負急重症救難重責，許多住在偏遠地區患者就醫相當不便，行動不便者就醫專用的復康巴士是患者最直接的需求，遠睿公司今天捐車，連在旁觀禮的多位患者都感心旅外人士對家鄉的愛。
遠睿董事長蔡侃洲表示，偏鄉沿海醫療資源不足，當他得知復康巴士接送偏鄉居民就醫的需求，就決定捐車，為希望為偏遠患者就醫盡綿薄之力。
中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金指出，急重症照顧與時間賽跑，院方建立「救腦、救心、救命」的急重症醫療體系，是雲林海線唯一具備急性腦中風重度級能力及中度級急救責任醫院，最近更成立排尿中心、脊椎關節中心等特色中心，提供「高齡友善」一條龍醫療服務，感謝社會企業善舉，讓沿海醫療更加完備。
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