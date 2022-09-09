遠睿董座回饋故鄉贈復康巴士 又加贈輪椅造福偏鄉患者

雲林縣北港鎮出身的遠睿公司董事長蔡侃洲，旅外拚搏30餘年，回饋家鄉，今天捐贈一輛設備完善的復康巴士給中國醫藥大學北港附設醫院，當場又加碼捐贈10部輪椅，秋節溫情獻家鄉，場面感人。

雲林沿海地區地廣人稀，且人口老化嚴重，中國醫藥大學北港附設醫院肩負急重症救難重責，許多住在偏遠地區患者就醫相當不便，行動不便者就醫專用的復康巴士是患者最直接的需求，遠睿公司今天捐車，連在旁觀禮的多位患者都感心旅外人士對家鄉的愛。

遠睿董事長蔡侃洲表示，偏鄉沿海醫療資源不足，當他得知復康巴士接送偏鄉居民就醫的需求，就決定捐車，為希望為偏遠患者就醫盡綿薄之力。