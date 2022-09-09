台南安平湧2萬人與迪士尼家族合影 國華街小吃最超人氣

中秋連假第一天，台南安平遊憩碼頭的迪士尼超萌家族截至中午共湧入逾2萬人次前往合影，也為安平老街周邊帶來近6千人潮，安平古堡入園數成長近3成；但最熱門的景點還是國華海安商圈，一早湧入逾4萬人次。

觀光旅遊局統計資料，今天最熱門的景點區域為國華海安商圈，特色美食小吃與散步街區巷弄依舊是台南經典不敗的行程，米其林指南今年首度將台南納入評鑑，44間餐廳店家獲得肯定。中秋連假第一天國華海安商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈一早上湧入逾4萬人次的造訪，新化及鹽水老街也有近萬人走訪。

另外頑皮世界舉辦3天的中秋復古趴，邀請90年代國民天后徐懷鈺與大家同樂，一早也湧進近千名遊客；具有教育意義及的各博物館、戶外景區及文化園區，如虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區、山上水道博物館及左鎮化石館等因地形開闊再加上戶外環境的優勢，也吸引逾2千人次的造訪。

喜歡逛市集的朋友，9月9日至9月10日可造訪「2022赤嵌朋派生活節市集」，喜歡展覽的可到奇美博物館，一生僅有一次遇上的機會，參觀「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」。