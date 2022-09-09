台南最大行政區永康新建汙水下水道接管 2300戶明年完工

台南最大行政區永康位居交通樞紐，市府水利局推動汙水下水道建置，用戶接管工程戶數約2300戶，連接管長度約10公里，全部工程預計明年年底完工，希望有效提升永康地區污水下水道用戶接管普及率、整體環境整潔也減輕河川汙染。

水利局表示，永康區汙水下水道系統第一期可分為PA及PB系統，主要以國道1號為界，以東為PA分區、以西為PB分區，第一期工程共計19標，目前已完工14標，餘5標施工中，全數標案預計於112年底完工，用戶產生的生活汙水接管後將送至永康水資源回收中心處理，並於處理完成後放流或轉換成再生水使用。