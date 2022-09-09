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台南最大行政區永康新建汙水下水道接管 2300戶明年完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供

台南最大行政區永康位居交通樞紐，市府水利局推動汙水下水道建置，用戶接管工程戶數約2300戶，連接管長度約10公里，全部工程預計明年年底完工，希望有效提升永康地區污水下水道用戶接管普及率、整體環境整潔也減輕河川汙染。

水利局表示，永康區汙水下水道系統第一期可分為PA及PB系統，主要以國道1號為界，以東為PA分區、以西為PB分區，第一期工程共計19標，目前已完工14標，餘5標施工中，全數標案預計於112年底完工，用戶產生的生活汙水接管後將送至永康水資源回收中心處理，並於處理完成後放流或轉換成再生水使用。

水利局說，永康第一期PA分區下水道工程用戶接管工程「第五標」已於111年7月9日竣工，接管區域位於永康區中山北路以南、大同街636巷以北、永大路以東與及中山北路264巷以西所圍範圍，可將用戶接管收集汙水匯流至下水道管網中，再送至永康水資中心處理後排放至鹽水溪。

台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供
台南最大行政區永康新建汙水下水道接管2300戶，明年完工。圖／水利局提供

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