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阿里山祝山聖火點燃 14天全民運聖火傳遞今天全台開跑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
111年全民運動會在嘉義縣！10月8日至13日將熱鬧登場，今天在阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式。圖／嘉義縣政府提供
111年全民運動會在嘉義縣！10月8日至13日將熱鬧登場，今天在阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式。圖／嘉義縣政府提供

111年全民運動會在嘉義縣。10月8日至13日將熱鬧登場，今天在阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式，母火源取自鄒族聖地庫巴的終年不滅之火，由嘉義縣長翁章梁、體育署副署長林哲宏引燃聖火把主火，將「發光在嘉義」標語透過聖火傳遞到全國，為期14天的全國聖火傳遞正式展開。

嘉義縣政府表示，本屆全民運主軸「發光在嘉義」，以迎向朝陽引燃聖火母火的概念，選定在世界聞名美景的阿里山日出祝山觀日台，舉行聖火引燃典禮，要將嘉義縣行銷全世界。

聖火母火源，是由2名鄒族頭目帶領15名鄒族青年，在鄒族兩大社，達邦和特富野庫巴廣場「Mayasvi瑪雅斯比戰際」，將庫巴的終年不滅的火源取出，象徵源遠流長，由鄒族勇士點燃聖火，兩名頭目再將聖火帶到典禮會場呈給大會主席，象徵大會在戰神庇佑下順利成功。

現場鄒族頭目引頌祝禱文，祈求上蒼賜福大會圓滿成功，手捧族裡的未來，引燃母火源；隨後8位鄒族勇士手執長矛，跳著澎湃的祈福舞蹈，翁章梁、林哲宏和8位鄒族勇士將長矛指向聖火台，熊熊燃起的聖火將引領運動大會十全十美。

隨後翁章梁、林哲宏引燃聖火把主火及舞台上5把副火，隨即交接給全國運角力8連霸的侯旻汶和健美金牌劉至閔所率領的聖火隊，在鳴槍起跑後，為期14天的全國聖火傳遞正式展開。

「台上一分鐘，台下十年功！」翁章梁表示，此次比賽包括31種運動項目，共計近1萬2800人隊職員和選手參與本屆賽會，相信每一位選手可以發揮最好的表現，獲取理想成績。

聖火母火源，是由2名鄒族頭目取自鄒族聖地庫巴的終年不滅之火，今天引頌祝禱文，祈求上蒼賜福圓滿成功。圖／嘉義縣政府提供
聖火母火源，是由2名鄒族頭目取自鄒族聖地庫巴的終年不滅之火，今天引頌祝禱文，祈求上蒼賜福圓滿成功。圖／嘉義縣政府提供
111年全民運動會在嘉義縣！10月8日至13日將熱鬧登場，今天在阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式。圖／嘉義縣政府提供
111年全民運動會在嘉義縣！10月8日至13日將熱鬧登場，今天在阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式。圖／嘉義縣政府提供
全民運聖火交由全國運角力8連霸的侯旻汶和健美金牌劉至閔所率領的聖火隊，在鳴槍起跑後，為期14天的全國聖火傳遞正式展開。圖／嘉義縣政府提供
全民運聖火交由全國運角力8連霸的侯旻汶和健美金牌劉至閔所率領的聖火隊，在鳴槍起跑後，為期14天的全國聖火傳遞正式展開。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁、體育署副署長林哲宏和8位鄒族勇士，將長矛指向聖火台，熊熊燃起的聖火將引領運動大會十全十美。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁、體育署副署長林哲宏和8位鄒族勇士，將長矛指向聖火台，熊熊燃起的聖火將引領運動大會十全十美。圖／嘉義縣政府提供

聖火 鄒族 嘉義

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