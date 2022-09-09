中秋前夕台南韓友會辦捐血愛國活動 各界參與非常熱鬧
中秋前夕台南市韓友會結合退伍軍人協會等單位，在仁德太乙路舉辦捐血活動，除了豐富贈品還提供義剪、按摩服務，會場搭起國旗屋、商請海軍陸戰隊宣揚國防教育，走捐血愛國路線，號召民眾參與非常熱鬧。
台南市韓友會理事長廖盛芳外號「挑大師」，現煮牛肉湯給捐血者「補血」，還有總舖師滷麵、酵素飲吃到飽，15位義剪美髮師為大家整理門面，還有牛角撥筋消除疲勞。
廖盛芳還號召友人楊修竺贊助「蒂夏生技」600ml多果酵素、整合各界資源提供刀削麵5塊裝、關廟鳳梨、運動飲料、餅乾、舒壓面膜、環保袋讓捐血者帶回家，捐500cc贈品兩倍送，加送眼部耳部保養，感謝民眾的熱情相挺。
廖盛芳說，國旗屋成拍照景點，海軍陸戰隊特勤中隊戰技展現、槍械展示還有霹靂彈射擊、親子遊戲機；現場還有服務攤位加上15位美髮師提供義剪，號召民眾響應捐血，到下午3點半已經接近200袋熱血目標。
除了捐血活動，韓友會與退伍軍人協會晚間舉辦中秋烤肉摸彩卡拉OK聯歡會，及韓友會理監事授證，團體報名截止有1千人參加，每人繳費299元封街烤肉。廖盛芳說，授證典禮邀請前台南市長施治明頒發當選證書，並為市議員候選人高凱旋、崇誨里長候選人衡建勳授戰旗。
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