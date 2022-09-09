快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中秋連假首日，嘉義縣長翁章梁（右1）、縣農會總幹事黃貞瑜（左2）、溪口鄉長孫維聰（右2）等人，參訪大林大埔美園區郡昱口罩工廠。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
中秋連假首日，嘉義縣長翁章梁（右1）、縣農會總幹事黃貞瑜（左2）、溪口鄉長孫維聰（右2）等人，參訪大林大埔美園區郡昱口罩工廠。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供

不脫妝涼感口罩超熱門！嘉義大林大埔美園區郡昱口罩工廠研發首創，網上銷售創佳績！嘉義縣長翁章梁中秋連假首日前往參訪表示，口罩的品質和防疫，已經是生活上不可或缺的工作。

中秋連假第一天，嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、溪口鄉長孫維聰、縣議員許有疆、立委陳明文大林服務處執行長江志明等人，參訪大林鎮大埔美園區郡昱口罩工廠，了解生產情形與作業。

郡昱口罩工廠日產40萬片，為國家防疫投入心力與創新研發，所推出全台首創不脫妝涼感口罩，在網路上銷售創佳績。總經理陳嘉勝表示，涼感口罩符合國家認證檢驗的Qmax值，即瞬間接觸感溫標準0.3以上，並製作成3D版型不僅攜帶方便，呼吸也較順暢。

陳嘉勝指出，公司成立一年多，逐漸步入軌道做出口碑，疫情期間捐贈口罩回饋社會做公益，至今已捐出40萬片給第一線防疫人員，包含警消、衛生局、衛生所等單位，今年中秋節也與華山基金會合作，分送口罩給需要關懷的獨居老人。

翁章梁說，口罩工廠現在版型多樣化創意不斷，能DIY或客制化，戴口罩已變成全民防疫運動，品管做得好，讓大家才能戴到安全的口罩，並且達到防疫和美觀的功能，口罩的品質和防疫已是生活上不可或缺的工作。

黃貞瑜說，選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，就是委託郡昱執行製作，曝光後，詢問度爆表，超夯國嘉隊口罩目前趕工中，採限量方式讓鄉親索取。黃強調，疫情期間，戴口罩是基本配備，用口罩當文宣小物不僅有宣傳效果，也是提醒大家疫情期間不能鬆懈。

翁章梁手拿的嘉義縣選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，委託郡昱執行製作，今天曝光後詢問度爆表。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
翁章梁手拿的嘉義縣選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，委託郡昱執行製作，今天曝光後詢問度爆表。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
嘉義縣選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，委託郡昱執行製作，今天曝光詢問度爆表。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
嘉義縣選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，委託郡昱執行製作，今天曝光詢問度爆表。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
中秋連假首日，嘉義縣長翁章梁（右2）、溪口鄉長孫維聰（左1）、縣議員許有疆（左2）、立委陳明文大林服務處執行長江志明（左3）等人，參訪大林鎮大埔美園區郡昱口罩工廠。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供
中秋連假首日，嘉義縣長翁章梁（右2）、溪口鄉長孫維聰（左1）、縣議員許有疆（左2）、立委陳明文大林服務處執行長江志明（左3）等人，參訪大林鎮大埔美園區郡昱口罩工廠。圖／嘉義縣農會總幹事黃貞瑜提供

口罩 中秋節 翁章梁 2022大選

延伸閱讀

秋節連假打疫苗防疫不打烊 嘉義縣衛生所加開27診施打

阿里山高山烏龍茶入拌麵 小夫妻拌麵首創新品「進軍杜拜」

提升嘉義縣教育力 翁章梁、王育敏各抒政見搶選票

影／翁章梁「國嘉隊」拚連任 公布首波競選主視覺動畫影片

相關新聞

中秋連假上梅山太興賞「萬鷺朝鳳」破6千隻到超壯闊！

「快上山賞萬鷺朝鳳！」白露後昨天20批6000多隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，見此壯景遊客驚嘆不...

國嘉隊文宣品推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

不脫妝涼感口罩超熱門！嘉義大林大埔美園區郡昱口罩工廠研發首創，網上銷售創佳績！嘉義縣長翁章梁中秋連假首日前往參訪表示，口...

台南新文青景點！8層樓「南埕衖事」冰店 黃偉哲也朝聖

台南中西區再添一特色文青景點！佔地745 坪有8層樓的「南埕衖事 Tainan Lòng Story」今天開幕，由日本建...

登革熱疫情拉警報 台南積水孳生孑孓告發82件

台南市環保局表示，邊境管制逐漸鬆綁，全台至9月8日止已有30例境外登革熱病例及 3例本土登革熱病例。環保局自8月18日起...

中秋假期首日來大林運動綠廊 農特親子活動在嘉柚惑你

中秋連假第一天，快到嘉義縣大林運動綠廊拿早鳥好康，先到者有機會拿到100元「在嘉柚惑你」活動攤位「消費券」限量100張，...

台南觀夕平台深夜施放高空煙火 環境局開罰3件

中秋節連假甫開啟，部份民眾即大肆施放煙火，台南市觀夕平台一帶深夜斷斷續續傳出長達數分鐘刺耳、尖銳的聲響。更離譜的是竟有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。