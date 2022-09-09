嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫
不脫妝涼感口罩超熱門！嘉義大林大埔美園區郡昱口罩工廠研發首創，網上銷售創佳績！嘉義縣長翁章梁中秋連假首日前往參訪表示，口罩的品質和防疫，已經是生活上不可或缺的工作。
中秋連假第一天，嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、溪口鄉長孫維聰、縣議員許有疆、立委陳明文大林服務處執行長江志明等人，參訪大林鎮大埔美園區郡昱口罩工廠，了解生產情形與作業。
郡昱口罩工廠日產40萬片，為國家防疫投入心力與創新研發，所推出全台首創不脫妝涼感口罩，在網路上銷售創佳績。總經理陳嘉勝表示，涼感口罩符合國家認證檢驗的Qmax值，即瞬間接觸感溫標準0.3以上，並製作成3D版型不僅攜帶方便，呼吸也較順暢。
陳嘉勝指出，公司成立一年多，逐漸步入軌道做出口碑，疫情期間捐贈口罩回饋社會做公益，至今已捐出40萬片給第一線防疫人員，包含警消、衛生局、衛生所等單位，今年中秋節也與華山基金會合作，分送口罩給需要關懷的獨居老人。
翁章梁說，口罩工廠現在版型多樣化創意不斷，能DIY或客制化，戴口罩已變成全民防疫運動，品管做得好，讓大家才能戴到安全的口罩，並且達到防疫和美觀的功能，口罩的品質和防疫已是生活上不可或缺的工作。
黃貞瑜說，選戰「國嘉隊」的口罩文宣品，就是委託郡昱執行製作，曝光後，詢問度爆表，超夯國嘉隊口罩目前趕工中，採限量方式讓鄉親索取。黃強調，疫情期間，戴口罩是基本配備，用口罩當文宣小物不僅有宣傳效果，也是提醒大家疫情期間不能鬆懈。
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