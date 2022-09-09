台南新文青景點！8層樓「南埕衖事」冰店 黃偉哲也朝聖

台南中西區再添一特色文青景點！佔地745 坪有8層樓的「南埕衖事 Tainan Lòng Story」今天開幕，由日本建築師藤本壯介操刀，以「台南巷弄」為主題規劃設計，賦予市區老建築全新樣貌。台南市長黃偉哲也前往朝聖推薦。

黃偉哲表示，南埕衖事座落地點就在南美館園區附近，這一帶的台南街區富有古意，有藝術氣息，還鄰近孔廟以及海安路等商圈，非常適合散步過來，坐在店內，吃著冰品甜點，消磨優閒的下午。

南埕衖事建築內部採用許多具有台灣味的經典元素，像是鐵花窗、泥牆，還有藤編製品，同時建物設計與空間動線規畫又具備現代風格，兩者很好的相容，也帶來非常有趣的體驗。黃偉哲百忙之中也難得放慢腳步，仔細走逛店內每一個樓層空間，體驗建築動線設計帶來的參觀樂趣。

「南埕衖事 Tainan Lòng Story」位於台南中西區，鄰近孔廟商圈、海安路商圈，周邊景點包括南美館2館、國立台灣文學館等，非常適合納入台南市區行程景點，除了建物及內部空間值得一看，還提供冰品、甜點以及特色伴手禮，為台南市區特色景點再添一筆。