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中秋連假上梅山太興賞「萬鷺朝鳳」破6千隻到超壯闊！

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
白露後昨天20批6000多隻黃頭鷺，在嘉義梅山太興村上演成群由北往南遷徙秀。圖／太興村長簡慶輝提供
白露後昨天20批6000多隻黃頭鷺，在嘉義梅山太興村上演成群由北往南遷徙秀。圖／太興村長簡慶輝提供

「快上山賞萬鷺朝鳳！」白露後昨天20批6000多隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，見此壯景遊客驚嘆不已！太興村長簡慶輝說，前天白露後，黃頭鷺開始陸續南遷，還留下來過夜，遊客可趁中秋連假前來賞限定奇景。

中秋連假天氣佳！前天白露後，昨天下午4點半後，太興黃頭鷺季南遷開始，一口氣來了20批次，前3群順利越嶺，後來因為氣流關係，成群黃頭露被打散，滿坑滿谷到處飛，遊客見此景驚喜連連，超壯觀！

太興村長簡慶輝說，每年黃頭鷺南遷，從8月底開始至10月中旬，近幾日山區天氣佳，又遇中秋連假，山上巧遇黃頭鷺南遷機率最高，阿里山風景管理處也將於本月17日下午2點至5點在太興山羊路入口服務區舉行秋季茶會賞萬鷺朝鳳。

每年黃頭鷺南遷從雲林樟湖南飛途經梅山鄉太興村，可見成群黃頭鷺沿著生毛樹溪谷成群飛翔漸次盤旋，在地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，黃頭鷺遷徙秀被譽為「萬鷺朝鳳」。

依往年經驗從白露到中秋節之間最為盛大壯觀，在地人推薦最佳觀賞地點有大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖及嘉154鄉道9.5K處，每年秋季都吸引不少遊客上山前往，體驗品嘗阿里山高山茶賞黃頭鷺南遷壯闊氛圍。

嘉義梅山太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供
嘉義梅山太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供

中秋節 白露 連假

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