快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

連5年中秋前夕 台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供

中秋前夕台南三聖慈善會與北門區公所今天合辦中秋關懷弱勢慰問活動，送給北門區120戶弱勢家庭每戶5千元慰問金及5顆文旦柚，讓北門區的弱勢家庭能感受到中秋團圓過節的溫馨氣氛。

北門區公所表示，這是該會第5年舉辦的年度關懷弱勢慈善活動，共募集60萬元善款；上午在公所前廣場舉行，領取民眾都相當開心。區長張政郎也頒感謝狀給慈善會，感謝慈善會的善心義舉，更希望藉此拋磚引玉，讓更多人願意投入關懷弱勢的行列。

三聖慈善會理事長郭清漢表示，此次活動除了慈善會捐贈29萬元，力漢建設捐贈10萬元、他和名譽理事長郭朝萬各捐贈4萬元、副理事長郭有勇贊助5萬元、監事郭添貴和錦湖里在地會員郭天有各捐贈2萬元、會員郭旭文及顧問郭建興和執行長郭春暉與表姐黃和子各捐贈1萬元、副執行長郭奇坤捐贈自家文旦一批。希望政府和各界機關團體人士能一起參與及關心照顧弱勢基層民眾，使社會更加祥和。

連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶，區長張政郎贈感謝狀予三聖慈善會創會理事長郭清漢。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶，區長張政郎贈感謝狀予三聖慈善會創會理事長郭清漢。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供
連5年中秋前夕台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶。圖／區公所提供

北門 中秋 弱勢家庭

延伸閱讀

影／中秋出遊擠爆！小琉球船運班班滿 逾萬車潮衝墾丁

烤肉必備！中秋節慶行情現 各式農產平均上漲1到2成

中秋假期首日來大林運動綠廊 農特親子活動在嘉柚惑你

中秋佳節警傳愛 文旦、月餅溫暖弱勢家庭的心

相關新聞

中秋連假上梅山太興賞「萬鷺朝鳳」破6千隻到超壯闊！

「快上山賞萬鷺朝鳳！」白露後昨天20批6000多隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，見此壯景遊客驚嘆不...

嘉義口罩工廠推不脫妝涼感口罩 翁章梁：創意兼防疫

不脫妝涼感口罩超熱門！嘉義大林大埔美園區郡昱口罩工廠研發首創，網上銷售創佳績！嘉義縣長翁章梁中秋連假首日前往參訪表示，口...

台南新文青景點！8層樓「南埕衖事」冰店 黃偉哲也朝聖

台南中西區再添一特色文青景點！佔地745 坪有8層樓的「南埕衖事 Tainan Lòng Story」今天開幕，由日本建...

登革熱疫情拉警報 台南積水孳生孑孓告發82件

台南市環保局表示，邊境管制逐漸鬆綁，全台至9月8日止已有30例境外登革熱病例及 3例本土登革熱病例。環保局自8月18日起...

中秋假期首日來大林運動綠廊 農特親子活動在嘉柚惑你

中秋連假第一天，快到嘉義縣大林運動綠廊拿早鳥好康，先到者有機會拿到100元「在嘉柚惑你」活動攤位「消費券」限量100張，...

台南觀夕平台深夜施放高空煙火 環境局開罰3件

中秋節連假甫開啟，部份民眾即大肆施放煙火，台南市觀夕平台一帶深夜斷斷續續傳出長達數分鐘刺耳、尖銳的聲響。更離譜的是竟有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。