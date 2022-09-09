連5年中秋前夕 台南三聖慈善會慰助北門弱勢120戶

中秋前夕台南三聖慈善會與北門區公所今天合辦中秋關懷弱勢慰問活動，送給北門區120戶弱勢家庭每戶5千元慰問金及5顆文旦柚，讓北門區的弱勢家庭能感受到中秋團圓過節的溫馨氣氛。

北門區公所表示，這是該會第5年舉辦的年度關懷弱勢慈善活動，共募集60萬元善款；上午在公所前廣場舉行，領取民眾都相當開心。區長張政郎也頒感謝狀給慈善會，感謝慈善會的善心義舉，更希望藉此拋磚引玉，讓更多人願意投入關懷弱勢的行列。