登革熱疫情拉警報 台南積水孳生孑孓告發82件

台南市環保局表示，邊境管制逐漸鬆綁，全台至9月8日止已有30例境外登革熱病例及 3例本土登革熱病例。環保局自8月18日起要求各區清潔隊加強清除孳生源1808處，積水孳生孑孓告發裁處82件，呼籲民眾落實住家環境清潔，避免孳生病媒蚊，以免受罰。

環保局表示，82件積水孳生孑孓告發案件，其中桶狀容器孳生孑孓佔最多，其次為地面積水。依廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰。總計金額24萬6000元。

依據誘卵桶監測，中西區、安平區、安南區、東區及南區之卵粒數偏高，表示病媒蚊在市區大量繁衍的機會增高。環保局已請區長與里長動員志義工與民眾投入孳生源清除工作，降低登革熱疫情風險。

環保局謝世傑局長表示，環保局各區清潔隊每月皆排定各項例行性環境稽查與清除工作，近期會再強化環境孳清、稽查及教育宣導等，也會出動無人機巡查孳生源、一旦查獲陽性孳生源除告發裁處外也會再三複查。防治登革熱沒有捷徑，只有養成「巡、倒、清、刷」好習慣，才是治本策略。

環保局統計，雨後易見孳生源為周遭鍋、碗、瓢、盆等容器類，輪胎次之；容易查獲病媒蚊幼蟲地點為空地、菜園、無人管理工地，呼籲民眾留意住家盆栽底盤積水、桶狀容器，巡視周遭是否有積水，順手清除髒亂點；空地菜園特別留意水桶、帆布；工地應巡視截水溝，掃除地面積水。環境清潔做得好，病媒蚊蟲免煩惱。