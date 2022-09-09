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台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供
台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供

台南市歸仁區公所希望民眾「在疫情中仍能懷著愉悅心情步出戶外、漫步美景步道」，清晨在武東里武當山上帝廟舉辦「2022歸仁『綠』野仙蹤-萬步健走賞花趣」活動，市長黃偉哲期盼疫情下大家仍要正常生活，享受美景維持健康」。

黃偉哲表示，疫情持續2年多，希望大家都活得健康，藉著今天健走活動，希望大家能走出健康和進步，沿途也可以看到歸仁建設的進步，也祝大家中秋快樂。

今晨歸仁涼風無雨，上千民眾參與活動，區公所表示甚至還有民眾遠從新北市報名參加，會場非常熱鬧。

歸仁區公所表示，健走路線全長約5公里，從武東里武當山上帝廟出發，一路尋幽探訪小葉欖仁等樹種交織成天然美景外，健走路線安排沿路見證這幾年來中央及南市府對歸仁投入的建設。

市府表示，近年經濟部以台南歸仁沙崙作為綠能發展基地，沙崙智慧綠能科學城扮演發展亞太綠能與資安智慧研發重要角色；目前已有中央研究院南部院區、陽明交通大學台南校區、科技部資安暨智慧科技研發大樓、台灣智駕測試實驗室及沙崙綠能科技示範場域等多項建設成果。

市府也開通聯外道路、引進大台南會展中心及三井OUTLET等，未來沙崙K12雙語學校落成啟用，加上成大醫院也將在此興建分院，在可見的將來歸仁沙崙將成為完善產業聚落。

台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供
台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供
台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供
台南歸仁辦「萬步健走賞花趣」 邀大家健康走出疫情。圖／市政府提供
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台南 健走 疫情

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