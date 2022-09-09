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中秋假期首日來大林運動綠廊 農特親子活動在嘉柚惑你
中秋連假第一天，快到嘉義縣大林運動綠廊拿早鳥好康，先到者有機會拿到100元「在嘉柚惑你」活動攤位「消費券」限量100張，今天下午2點準時大放送，活動除了有在地青農優質農特產品販售，還有多項免費親子DIY體驗，趕緊出發吧！
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜指出，藉由中秋佳節將雜糧結合本地糕餅業者做成中秋月餅餡料，提升雜糧多樣化、實用性及產品形象，拓展銷售量，促進「地產地消」、「食在地饗當季」等食農教育概念。
近年面臨中國打壓臺灣農、漁、畜外銷通路，黃貞瑜表示，配合政府政策協助在地農友銷售國產文旦柚，宣傳在地優質雜糧產品，提升地方品牌、創造商機，讓更多年輕族群、消費大眾認識嘉義優質雜糧產品。
「豆豆狂想曲在嘉誘惑你」活動今天從下午2點到6點，除了有嘉義縣鄉鎮農會雜糧產品、在地小農、產銷班和青年農民為主的展售活動外，也提供雜糧特色美食、文旦、月餅品嚐，現場還有文旦彩繪DIY、剝柚子比賽、趣味遊戲及精彩表演，大家一起逛市集、玩遊戲、共度中秋假期。
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