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台南觀夕平台深夜施放高空煙火 環境局開罰3件
中秋節連假甫開啟，部份民眾即大肆施放煙火，台南市觀夕平台一帶深夜斷斷續續傳出長達數分鐘刺耳、尖銳的聲響。更離譜的是竟有民眾毫無防災意識，在有船隻及大量竹材旁大放煙火。
環保局自8日夜間10時後，陸續依違反噪音管制法開出3張罰單，分別可處3000元至3萬元罰鍰。另在夜間10時前在黃金海岸開出3張勸導單。
環保局稽查人員為維護環境品質，昨天深夜10時後，即分別前往黃金海岸、林默娘公園及觀夕平台巡稽查。黃金海岸、林默娘公園狀況良好。
但在前往觀夕平台時，遠遠就看到有人施放高空煙火且持續發出巨大聲響，不顧他人安寧的誇張行徑，讓稽查人員大為搖頭，更訝異的是有民眾在城平路邊有船隻及竹材堆置處施放煙火。稽查人員立即上前蒐證告發，民眾自知理虧，無異意地接受開罰。
環保局長謝世傑表示，中秋連假期間稽查員將排班分組到黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等地區稽巡查維護空安寧，在夜間9時會先勸導民眾，晚上10時以後違規施放煙火者將直接開罰。
環保局指出，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者都將依噪音管制相關規定處以新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身試法以免傷荷包。也請民眾隨手帶走垃圾，勿造成清潔人員的負擔，另如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉2222向環保局檢舉。
市長黃偉哲表示，中秋節環境好、氣氛佳，可以理解賞月的民眾想放煙火助興的心理，但也請顧及其他想要寧靜過中心的民眾需求，切勿在夜間10時過後放煙火。感謝環保局稽查人員深辛苦稽查。再次呼籲民眾，不要製造不必要的噪音與垃圾，一起維護環境與安寧。
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