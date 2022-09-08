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雲林之西夏季限定海洋音樂祭「鑲金」 三條崙重現生機
雲林縣三條崙海水浴場連續4年舉辦「雲西海洋音樂祭」，今年參加MUSE Creative Award謬思創意獎傳捷報，從40多國、逾500件創意案中脫穎而出勇奪金獎，縣長張麗善說，這座獎項獻給塵封10多年的三條崙海水浴場，整頓後以全新之姿重回常民生活，也成功活化當地觀光。
雲林縣前年及今年以「北港燈會」參加國際賽事，抱回2座IAA金獎，文化觀光處表示，此次雲西海洋音樂祭參加以嚴格評審體系與評判標準著稱的美國繆思創意獎，是眾多藝術創作者爭相角逐的賽事殿堂，經72位評審，與來自美國、法國、土耳其等40多國競逐，果真不負眾望，獲頒「音樂活動類別」金獎。
張麗善說，三條崙海水浴場已有超過60年歷史，早年是中南部最受歡迎的戲水聖地，但因大環境改變，加上設施老舊，沉寂10多年，近年舉辦海洋音樂祭，引進10萬觀光人潮，縣府也與雲嘉南濱海國家風景區、四湖鄉公所打造全台第一所通過國際認證的風箏衝浪學校，舉辦水上競賽與活動等，成功活絡地方生機，今獲國際大獎肯定，著實榮耀地方。
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