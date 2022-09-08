雲林之西夏季限定海洋音樂祭「鑲金」 三條崙重現生機

雲林縣三條崙海水浴場連續4年舉辦「雲西海洋音樂祭」，今年參加MUSE Creative Award謬思創意獎傳捷報，從40多國、逾500件創意案中脫穎而出勇奪金獎，縣長張麗善說，這座獎項獻給塵封10多年的三條崙海水浴場，整頓後以全新之姿重回常民生活，也成功活化當地觀光。

雲林縣前年及今年以「北港燈會」參加國際賽事，抱回2座IAA金獎，文化觀光處表示，此次雲西海洋音樂祭參加以嚴格評審體系與評判標準著稱的美國繆思創意獎，是眾多藝術創作者爭相角逐的賽事殿堂，經72位評審，與來自美國、法國、土耳其等40多國競逐，果真不負眾望，獲頒「音樂活動類別」金獎。