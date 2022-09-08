中秋節連假出現返鄉車潮 歸仁警專案交通疏導

今年中秋節連續假期自9月9日起至11日共計3天，傍晚下班起陸續出現返鄉旅客，台南歸仁警分局指出，北部返鄉旅客陸續出發南下，國道及台南市重要道路車流勢必湧現，假期最後一日(11日)將出現北上車潮，已針對重點時段及路段，規畫連續假期交通疏導專案勤務。

歸仁警分局指出，除針對易壅塞路段(國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路運輸路線等)、台鐵車站及高鐵台南站區周邊重要道路規畫交通疏導勤務，並利用重要路口監視器監控車流狀況，調派警力以維持交通順暢。

警方指出，往國道1號仁德交流道平面道路與台86線(西往東)往國道3號關廟交流道，遇有交通流量大致行車速度緩慢時，替代道路如下：

此外，台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，也可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

同時，為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，連續假期期間，每日8時至12時將視車流狀況彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，替代道路如下：

一、市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。 二、台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。 三、台86線快速公路東行下歸仁交流道欲往歸仁市區的車輛，左轉台86線快速公路下迴轉道-左轉側車道直行-右轉凱旋路往歸仁市區。