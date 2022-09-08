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斗六新開1家「幸福庇護咖啡館」 慈濟醫院用行動支持
斗六慈濟醫院長簡瑞騰今天帶領同仁走訪剛開幕的「庇護咖啡館」，關懷身心障礙學員並訂購150盒月餅，拋磚引玉廣邀各界來店消費，中秋假期用行動支持學員。
雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」最近在斗六熱鬧的街道開幕，為忙碌工作的人提供一個放鬆，品賞咖啡的好去處。這也是雲林第一家販售甜點咖啡的庇護商店，提供12名身心障礙者就業。場方說，員工都是身心障礙者，須在一天內經過學習與測試，再由縣府評估，才能成為正式員工。
慈濟分院人員看到很多身心障礙人士，自力更生、自立自強都很感動，簡瑞騰表示，適逢中秋特訂購150盒月餅慰勞院內同仁，並藉以表達對身心障礙者的支持，希望拋磚引玉，籲請社會各界一起來選購或喝咖啡，讓這群孩子更有信心，有幸福感。
店員張妹妹熱心說明，指中秋節到了，他們製作許多月餅和鳳梨酥，老師教導下，從揉捏麵團、包蛋黃、烘焙慢學習，能做出琳瑯滿目的甜點糕餅，看到大家吃得開心，他們也很開心，也很有成就感。
謝妹妹在櫃檯忙著煮咖啡，為客人遞上香脆餅乾，在這裡工作也是學習，將來如轉到其他職場也同樣有信心。
該店指導老師鍾宜蕎感謝雲林縣佛教善行慈悲功德會理事長陳秀月等人協助設立咖啡館，他說，員工販售現煮咖啡、甜點，可學習沖泡技術及接洽客人、販售餅乾，更能學習人際溝通，感謝斗六慈濟醫院的支持，把愛心傳出去，希望各界也能多多訂購，支持學員的努力。
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