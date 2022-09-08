斗六新開1家「幸福庇護咖啡館」 慈濟醫院用行動支持

斗六慈濟醫院長簡瑞騰今天帶領同仁走訪剛開幕的「庇護咖啡館」，關懷身心障礙學員並訂購150盒月餅，拋磚引玉廣邀各界來店消費，中秋假期用行動支持學員。

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」最近在斗六熱鬧的街道開幕，為忙碌工作的人提供一個放鬆，品賞咖啡的好去處。這也是雲林第一家販售甜點咖啡的庇護商店，提供12名身心障礙者就業。場方說，員工都是身心障礙者，須在一天內經過學習與測試，再由縣府評估，才能成為正式員工。

慈濟分院人員看到很多身心障礙人士，自力更生、自立自強都很感動，簡瑞騰表示，適逢中秋特訂購150盒月餅慰勞院內同仁，並藉以表達對身心障礙者的支持，希望拋磚引玉，籲請社會各界一起來選購或喝咖啡，讓這群孩子更有信心，有幸福感。

店員張妹妹熱心說明，指中秋節到了，他們製作許多月餅和鳳梨酥，老師教導下，從揉捏麵團、包蛋黃、烘焙慢學習，能做出琳瑯滿目的甜點糕餅，看到大家吃得開心，他們也很開心，也很有成就感。

謝妹妹在櫃檯忙著煮咖啡，為客人遞上香脆餅乾，在這裡工作也是學習，將來如轉到其他職場也同樣有信心。