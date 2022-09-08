嘉縣治太子商圈美食明星爭霸戰頒獎 十大美食明星出爐

「呷太保！」嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎，各家大廚用心準備最拿手菜餚激烈爭霸，得獎名單出爐。

各類別獲獎店家、商品：「呷餐廳」類別: 鑫苑鐵板料理-午仔魚、縣政府壽司-日式竹筴魚蓋飯、北歐工坊複合式餐廳-北歐鄉村南瓜鍋；「呷銅板美食」類別熊廚師-澳洲手工肉派、傳香飯糰-豬排蔥捲餅、炒味亭-什錦炒飯、御鼎田都-炸雞起司海苔飯捲、丁家魯肉飯-魯肉飯； 「呷涼ㄟ」類別: 食光．雞-冬瓜檸檬；「呷甜甜」類別: 尚一豆烘焙坊-珍珠小泡芙餅乾。

縣治特區太子商圈飲食文化多元豐富，蓬勃飲食，多樣特色美食，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，一道道的精采好味交融而成，醞釀出專屬太子商圈的好味道。

店家祭出代表性美食應戰，活動1個月，共29間店家、79樣美食參賽，活動分「呷餐廳」、「呷銅板美食」、「呷涼ㄟ」、「呷甜甜」四大類，透過網路投票、神秘客進場等初選，共選出前30樣太子商圈美食明星決賽。

主辦單位邀美食節目主持人焦志方，料理節目鴻門家宴第一季亞軍團隊廖昱翔主任、廖煥森老師組評審團，進店現場品嚐評分與網路投票、來店民眾評分等指標，選出2022第一屆太子商圈的十大美食明星，透過網路話題操作，「呷太保FB粉絲專頁」票選美食按讚數共計超過1萬4138個、高達4400次分享數，引起網友討論參與票選。