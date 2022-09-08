快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣治太子商圈美食明星爭霸戰頒獎 十大美食明星出爐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供

「呷太保！」嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎，各家大廚用心準備最拿手菜餚激烈爭霸，得獎名單出爐。

各類別獲獎店家、商品：「呷餐廳」類別: 鑫苑鐵板料理-午仔魚、縣政府壽司-日式竹筴魚蓋飯、北歐工坊複合式餐廳-北歐鄉村南瓜鍋；「呷銅板美食」類別熊廚師-澳洲手工肉派、傳香飯糰-豬排蔥捲餅、炒味亭-什錦炒飯、御鼎田都-炸雞起司海苔飯捲、丁家魯肉飯-魯肉飯； 「呷涼ㄟ」類別: 食光．雞-冬瓜檸檬；「呷甜甜」類別: 尚一豆烘焙坊-珍珠小泡芙餅乾。

縣治特區太子商圈飲食文化多元豐富，蓬勃飲食，多樣特色美食，從精緻料理到傳統小吃、銅板美食應有盡有，一道道的精采好味交融而成，醞釀出專屬太子商圈的好味道。

店家祭出代表性美食應戰，活動1個月，共29間店家、79樣美食參賽，活動分「呷餐廳」、「呷銅板美食」、「呷涼ㄟ」、「呷甜甜」四大類，透過網路投票、神秘客進場等初選，共選出前30樣太子商圈美食明星決賽。

主辦單位邀美食節目主持人焦志方，料理節目鴻門家宴第一季亞軍團隊廖昱翔主任、廖煥森老師組評審團，進店現場品嚐評分與網路投票、來店民眾評分等指標，選出2022第一屆太子商圈的十大美食明星，透過網路話題操作，「呷太保FB粉絲專頁」票選美食按讚數共計超過1萬4138個、高達4400次分享數，引起網友討論參與票選。

活動最佳人氣獎，由網路與現場投票以超過1300票的「尚一豆烘焙坊-黃金乳酪球」勝出。縣府預告10月商圈購物節開跑，歡迎大家來商圈遊逛、品嚐美食！

嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎。圖／嘉縣府提供

餐廳 投票

延伸閱讀

桃園宵夜美食這裡吃！ 街邊香噴台日炸物「轉雞龜山店」 現點唐揚雞炙燒料理超過癮、炸物最低25元起

爭取疫後南韓旅客 相中金宰佑擔任年度觀光代言人

吃美食牙齦卡卡、聊天有口臭？！牙醫師教你聚餐約會不NG撇步

10月限定不夜城！2022臺北白晝之夜 12小時不斷電走遊士林

相關新聞

雲林之西夏季限定海洋音樂祭「鑲金」 三條崙重現生機

雲林縣三條崙海水浴場連續4年舉辦「雲西海洋音樂祭」，今年參加MUSE Creative Award謬思創意獎傳捷報，從4...

中秋節連假出現返鄉車潮 歸仁警專案交通疏導

今年中秋節連續假期自9月9日起至11日共計3天，傍晚下班起陸續出現返鄉旅客，台南歸仁警分局指出，北部返鄉旅客陸續出發南下...

斗六新開1家「幸福庇護咖啡館」 慈濟醫院用行動支持

斗六慈濟醫院長簡瑞騰今天帶領同仁走訪剛開幕的「庇護咖啡館」，關懷身心障礙學員並訂購150盒月餅，拋磚引玉廣邀各界來店消費...

嘉縣治太子商圈美食明星爭霸戰頒獎 十大美食明星出爐

「呷太保！」嘉義縣治太子商圈美食明星爭霸戰，下午在創新學院舉行頒獎典禮，縣長翁章梁揭曉十大美食頒獎，各家大廚用心準備最拿...

台南全台首學課程博覽會啟動 成果大爆發

台南市教育局舉辦的「全台首學課程博覽會」今年邁入第4屆，訂於9月24日在南二中登場，今天下午透過記者會為活動暖身。博覽會...

雲林高粱、硬質玉米雨災出芽率低 逾5成受損農民求救

雲林縣8月午後常下起強降雨，造成莿桐、北港等地硬質玉米，虎尾、土庫及褒忠等鄉鎮高粱5成以上受損，縣府先後函請農委會公告辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。