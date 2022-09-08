科技養魚降成本提高獲利 台南智慧養殖觀摩

台南是全台水產養殖重鎮，魚塭面積近1萬4000公頃，居全國第1。為提升養殖生產量能，南市府今天在七股區示範場域舉辦智慧養殖產業成果觀摩會，宣導漁民加入科技養殖行列。

為減少勞動需求、降低極端氣候造成損失、提升養殖生產量能，引領漁業運用科技發展契機，台南市政府今年度透過經濟部工業局智慧城鄉生活應用計畫與寬緯公司合作試驗「數位智慧水產養殖產業生態體系建置計畫」，分別於七股、學甲區養殖場導入智能電箱、水質監測系統、造流增氧設備及新型冷鏈等設備。

今天觀摩會現場，養殖青農羅泳中分享使用智慧養殖設備及造流增氧機經驗。他說，使用水質監測系統，電極棒要定期清洗，確保監測數值正確才能發揮效用。正確運用智慧養殖設施，可達到節省人力電力、判斷水質變化即早應變、科學管理取代經驗傳承等3個好處；新型造流增氧機更可取代4、5台水車增氧效果，較傳統水車省電達80%以上，大幅減少營運成本。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4000公頃，全國第1。但傳統上漁民普遍多憑經驗養殖，需常常巡視魚塭及適時開關水車及投餌，不但亟耗人力且有危險性。

黃偉哲說，隨現代數位科技導入養殖作業，可逐漸改善養殖缺工問題及進行科學操作判斷，養殖戶即使身在遠端，也能精準監控魚蝦養殖環境與生長狀態，並透過智能電箱控制水車運轉與飼料投餵，降低養殖成本且提高整體產值產能。

同時透過養殖池水質監測各項生物環境參數搜集，進行智能水質監控，並搭配監測預警系統，可即時提供養殖戶養殖池資訊，增加防災應變時間，提高育成率，減少損失。

台南市政府農業局長李建裕指出，在養殖產業用電中，水車增氧設備占水產養殖整體用電量6成以上，現行大部分養殖水車增氧機多為自行組裝，省電效能不佳，無法有效降低用電量。透過「數位智慧水產養殖產業生態體系建置計畫」，研發新型造流機設備，達到漁塭增氧效果，解決傳統水車設備極度耗電問題，不但省電又環保，漁民更增加獲利。

農業局新聞稿表示，為促使養殖漁業永續發展，市府與中央攜手共同推動智慧城鄉生活應用，結合產、官、學、研創意運用於養殖上，引導漁業轉型升級，同時爭取中央資源補助漁民購置新型設備，吸引更多年輕人返鄉從事養殖。