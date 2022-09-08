台南全台首學課程博覽會啟動 成果大爆發

台南市教育局舉辦的「全台首學課程博覽會」今年邁入第4屆，訂於9月24日在南二中登場，今天下午透過記者會為活動暖身。博覽會主題為「扎根在地、邁向國際」。計有教學互動區115攤展現各校精彩成果，16組學生現場發表，66名教師線上直播說課，以及110校靜態成果展，精彩可期。

黃偉哲表示，台南市舉辦全台首學課程博覽會，見證了台南市對教育力的注重，很感謝所有參與的學校，老師、學生及教育局同仁的規畫，經過前3年的經驗累積到今年第4年，可稱是成果大爆發，也歡迎大家一起來觀課。

今天的記者會由崇明國中學生以流利雙語介紹課程博覽會、左鎮國中學生展示智能鞋盒、無人機模擬飛行；億載國小師生展現AI科技運用於防疫措施。左鎮國中學生劉妤涵、買悠媛協助黃偉哲市長進行智慧鞋盒模型的體驗，用機器手臂拿取喜歡的球鞋，還能控制溫度濕度；另學生李安、楊閔富操控小型無人機，可用來觀察自然生態地形作物，飛行技術已是職業等級。

教育局鄭新輝局長表示，在地課程更要有「國際思維」，第4屆全台首學課程博覽會將以「扎根在地．邁向國際」為目標，結合在地多元素材與人文的校本課程、順應疫情於數位平台融入課中差異化教學，面對世界局勢接軌全球的雙語教育與科技教育，昂首闊步邁向國際。活動當天邀請全球首創採「群募開課」機制的線上學習課程平台「Hahow好學校」執行長江前緯擔任開幕講座主講人。

教育局新課綱專案辦公室執行秘書陳思瑀表示，參與博覽會，凡集滿20個章，包含互動區攤位、易拉展、現場教師說課等，即可參加現場抽獎活動，最大獎為平板電腦共10台。詳情見網頁