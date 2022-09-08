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雲林高粱、硬質玉米雨災出芽率低 逾5成受損農民求救
雲林縣8月午後常下起強降雨，造成莿桐、北港等地硬質玉米，虎尾、土庫及褒忠等鄉鎮高粱5成以上受損，縣府先後函請農委會公告辦理農業天然災害現金救助，不過農委會函覆2作物尚屬補植期，請縣府輔導農民評估補植或重新播種，農糧署今天表示也正研議配套方法，會盡快公告實施。
縣長張麗善今率縣府農業處副處長蔡耿宇及相關人員至土庫鎮勘災；張麗善說，縣內高粱、硬質玉米因雨災致田間泡水，種子爛掉、發芽率不佳，縣府上月22、26及29日分別邀集農改場、農糧署中區分署等單位勘災，經統計，受損情況均逾5成，隨即發函建議公告救助。
張麗善指，然農委會回函請縣府輔導農民，加強田間栽培管理，她認為，受損程度已很嚴重，符合啟動天災現金救助標準，加上農民反映雇工補植也需支出人力成本，根本不划算，且田間植株落差1個月，成熟期不一，可能造成品質參差不齊，除會影響收益，也會牽動下期作的種植時程及成本。
縣府今轉達農民心聲，盼中央放寬硬質玉米最低繳交量2500公斤，讓農民只要有繳交，就可領到高粱、硬質玉米每公頃4.5萬元及6萬元的轉作補助，並可申領每公頃2.8萬元救助金，彌補人工、肥料、農藥和管理成本；農糧署表示已依此研擬相關辦法，近期將統一公告，確保農民權益。
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