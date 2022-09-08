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秋節連假打疫苗防疫不打烊 嘉義縣衛生所加開27診施打

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

秋節連假明天登場，新冠疫苗接種不打烊，嘉義縣鄉鎮市衛生所加開27診次，方便鄉親假日接種疫苗，15日前，65歲以上鄉親接種任一劑疫苗，領500元禮券獎勵，衛生局呼籲鄉親，符合接種條件者可善用「嘉義縣疫苗預約系統」或洽各地合約院所盡快接種。

嘉縣今公布455人確診(含境外3人)，其中有症狀95人，無症狀360人。年齡介於4個月-94歲，12歲以下58人，65歲以上66人。累計全縣12歲以下染疫幼童10,885人，65歲以上11,446人，目前居家隔離410人，輕症居家照護3,233人。

縣長翁章梁表示，疫情持續升溫，秋節民眾返鄉團圓，潛藏疫情危機，老年及幼兒保護不容忽視，提醒民眾可利用中秋假期，盡快讓家中老幼打疫苗，提升完整保護力，18鄉鎮市衛生所中秋連假加開27個時段接種門診，全力提供便利服務，早打早保護。

衛生局長趙紋華說，近日疫情持續升溫，中秋節連假民眾聚會多，提醒如出現疑似症狀，不要參加聚會，及早完整接種疫苗，尤其長輩和幼兒更不可輕忽，落實勤洗手、戴口罩的好習慣，與不特定人士應保持安全社交距離，聚會時不得逐桌敬茶、敬酒，趁中秋3天連假，善用「嘉義縣疫苗預約系統」完成疫苗接種，如果來不及網路預約，也可依當天門診時段隨到隨打，相關接種資訊請上衛生局網頁網址: https://cyshb.cyhg.gov.tw/查詢。

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秋節連假明天登場，新冠疫苗接種不打烊，嘉義縣鄉鎮市衛生所加開27診次，方便鄉親假日接種疫苗。圖／嘉縣府提供
秋節連假明天登場，新冠疫苗接種不打烊，嘉義縣鄉鎮市衛生所加開27診次，方便鄉親假日接種疫苗。圖／嘉縣府提供

新冠疫苗 衛生局 中秋節

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