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台西試養單體牡蠣 提升台灣競爭力

中央社／ 雲林縣8日電

近年來越南和中國牡蠣進口，衝擊台灣牡蠣產業，在農委會補助下，啟動台灣單體牡蠣試養計畫，民進黨立委蘇治芬、雲林縣長參選人劉建國與蚵農今見證，有信心提升台灣牡蠣競爭力。

近年來台灣牡蠣養殖面臨嚴重挑戰，除了養殖環境改變、氣候變化、漁民人口老化等，還有中國3倍體牡蠣、越南蚵肉進口的威脅，彰化、雲林和嘉義地區的蚵農深知養殖方式要改變，才能提升競爭力，去年到台西水試所陳情。

蘇治芬今天邀劉建國、台西養殖權益促進會理事長林源泉和蚵農們共同見證從單體牡蠣的幼苗到單體牡蠣的養成，並啟動台灣單體牡蠣試養計畫。

蘇治芬表示，去年接獲蚵農陳情後，她與林源泉及多名蚵農拜訪台灣牡蠣專家江煜勳，發現台西環境、氣候條件佳，很適合單體牡蠣養殖，因此居間引薦、試養，發現成效很不錯，進而再向農委會爭取大面積試養計畫。

江煜勳指出，台西供應全台灣8成牡蠣苗，台灣的牡蠣產量曾是世界第6，也是葡萄牙牡蠣的原鄉。政府應該要重視及捍衛養蚵產業，單體牡蠣養殖推廣正是替台灣牡蠣產業找出一條新出路，促進台灣西部海岸漁村經濟的改變。

蚵農丁健家說，單體牡蠣是單顆，生長快、比一般覆體牡蠣更肥美，在台西養殖6個月單體牡蠣已比國外養1年多還大顆，而且覆體牡蠣是整串論斤賣，單體牡蠣則是算顆賣，有助於提升蚵農收益。

劉建國提到，面對極端氣候對產業衝擊，中央、地方都要更積極面對，很高興看到台西蚵農為地方產業在尋找出路，政府更應該積極做，生物科技不僅適用於農業，也可用於漁業，這也是他一直強調要創造「雙技」的農業首都。

劉建國 蘇治芬 農委會

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