秋節搶選票 朴子市長選戰朝野參選人各找舞團網紅助陣

後天秋節，嘉義縣朴子市長選舉，藍綠陣營以縣長大選規格打選戰，藍營力挺尋求連任的無黨市長吳品叡，3日晚間舉辦秋節晚會摸彩活動，邀「即將成真火舞團」演出；綠營參選人涂建軒今天帶網紅「嘴哥」來朴子「七逃」，拍影片宣傳！與市民朋友歡度佳節。

涂建軒邀網紅「嘴哥」 (張譯Eddy)，來朴子推薦他吃在地傳統美食，參訪文化產業，邀請外地朋友趁秋節連假來朴子吃美食、逛傳統文化，今天網路社群發佈來朴子遊玩影片，縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文大讚，共同邀請大家一起來朴子走走。

涂建軒與「嘴哥」推薦第一市場在地美食永豐春捲、麻糬棟、冷熱飲中心；超過70年老店「菜燕冰」；還有「隱藏美食」鴨肉飯、肉皮張魯味，介紹配天宮前的榔掃帚；傳統木製碾米協和碾米廠；手工製紙神帽將仁紙帽；水道頭文創聚落方舟森林，透過不同行銷推廣，讓全台看見朴子的好。

市公所在公所前廣場，舉辦秋節晚會摸彩活動，吳品叡邀請「即將成真火舞團」，帶給市民精彩的火舞演出，並抽出300多個獎項，秋節晚會在即將成真火舞團演出，拉開序幕。

精采火焰特技炫目，帶給觀眾震撼視聽覺饗宴，活動穿插300多個獎項摸彩活動，最大獎55吋液晶電視，並發送每人20元兌換券，在會場15個攤位使用，讓市民歡喜滿載而歸。吳品叡說，月圓人團圓，近期遊子返鄉與親友相聚，藉晚會聯繫朴子人情感。