七彩遊程搭配光織影舞 嘉市中秋連假訂房率逾7成

嘉義市政府統計，中秋3天連假嘉義市旅宿訂房率超過7成！分析主要原因在於多種旅遊自由搭配「七彩遊嘉」行程加上晚間絕美的「光織影舞」活動，剛好符合連假3天2夜行程；嘉義市長黃敏惠邀請大家揪團暢遊嘉義市3天2夜，白天體驗別具特色的「七彩遊嘉」行程，夜晚到北香湖公園欣賞璀璨醉人的光影美景。

市府觀光新聞處處長張婉芬推薦遊客體驗繽紛的「七彩遊嘉」行程，多種旅遊組合自由搭配。旅客可搭乘代表「熱情紅」的市區電動公車，暢遊足具歷史風華的各大廟宇及國寶名家的美術展品，再參觀「幸福橙」木都特色景點，見證阿里山林業鐵路文化的「嘉義製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」；更要大啖在地美食雞肉飯，品嚐「黃」蘿蔔的美味，或騎乘環保方便「低碳黃」YouBike 2.0搭配「環市自行車道」，到「嘉義公園」來趟「森林綠」慢活之旅；「清新藍」指「蘭潭」周邊郊野風光，有大小朋友皆宜的「後山步道」及「嘉大昆蟲館」；「療癒靛」代表諸羅不夜城，除了光影藝術展「光織影舞」，還有旅客每次來嘉必嚐的「文化路夜市」美食小吃；「浪漫紫」則如在地經營多年知名的「嘉義冷凍芋」及義式冰淇淋，最後為旅程「嘉點甜」，畫下完美句點。

觀光新聞處表示，北香湖公園欣賞中秋最應景的「光織影舞」光影藝術展，體驗陸（環湖步道）、海（北香湖中）、空（宇宙之巔高台）高差達5公尺的「全國最大視界空間」聲光饗宴。必訪的「新月漫遊」作品，神似「地表最大蛋黃酥」剖面，民眾可以月球漫步般走進湖面，以低於平地2公尺的視角近距離賞月，感受湖水流光相映的美景，在此打卡拍照與親朋好友留下最有中秋氛圍的合影。9月10日（星期六）晚間8時將推出「閉幕壓軸限定光影秀」，透過全台獨創的LED立體矩陣及雷射燈光，與中秋明月相互輝映，創造出極具震撼且歡樂的視聽覺效果。