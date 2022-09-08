影／15公尺高巨萌TsumTsum現身台南安平 估吸百萬遊客

迪士尼人氣主角「米奇與好朋友CHILL遊台南」，15公尺高的巨萌TsumTsum今天在安平遊憩碼頭亮相，市府今天在中秋連假前夕舉辦揭幕活動，展期將持續至10月30日，2個月的展期中有中秋連假及國慶假期，觀旅局預估可吸引百萬遊客。

市長黃偉哲表示，為了迎接「2022迪士尼慶典」，南市府也做好萬全準備，無論是周邊交通的疏導，或是展場環境的整潔與維護，都要求相關單位確實到位，歡迎大家連假期間到安平觀展，徜徉在安平港區優美的景色中，享受歡樂的親子時光。

黃偉哲說，15公尺高巨萌TsumTsum、七彩米奇造型光球，魅力風靡全球，市府爭取協調相當久，才爭取迪士尼授權將米奇和他的好朋友們，米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同到台南與遊客們見面啦！有網友質疑說好的唐老鴨呢？黃偉哲說「在下排中間的就是唐老鴨」，是2023年迪士尼最新的最萌的造型，這次在台南是搶先亮相。

觀旅局表示，除了巨萌可愛的TsumTsum悠閒漂浮在安平遊憩碼頭，現場還有各式主題拍照裝置吸引民眾目光駐足搶拍，入夜後，米奇造型光球森林點亮安平遊憩碼頭夜空，旅客們可從早到晚，沉浸在迪士尼經典角色們陪伴之中。此外，期間限定的主題快閃店，還有台南限定冰棒及鑰匙圈，可滿足大、小朋友的童心，盡情享受購物的樂趣。

觀旅局長郭貞慧說，安平集食、宿、遊、購、行、育、樂的重要觀光景區，擁有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等人氣景點。安平遊憩碼頭可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船，加上福爾摩沙遊艇酒店等讓民眾從白天暢遊到黑夜。