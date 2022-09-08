快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善汙水下水道美化後巷 賦與嘉市老巷弄新生命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）和市議員張秀華攜手走過翻新舖設成鐵道形象的地磚。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）和市議員張秀華攜手走過翻新舖設成鐵道形象的地磚。記者李宗祐／攝影

嘉義市推動汙水下水道工程，改善居家環境衛生減少病媒孳生，讓水溝不再髒臭，還能在巷弄舉辦茶會增進鄰里感情；嘉義市長黃敏惠今天出席「後巷美化、生活優化」活動，與遠東街51巷弄居民搭上時光列車、乘著台糖鐵道記憶，共同見證老巷弄樣貌的蛻變。黃敏惠表示，老巷道不但完全優化而且再提升、進步，盼以環境永續目標打造文明城市、翻轉城市風貌。

黃敏惠表示，文明進步的城市需要衛生安全的汙水下水道，是重大建設的一環，也是環境永續發展重要的指標，雖然看不見卻與市民生活息息相關，市府團隊以實現環境友善、與城市共榮的願景，整體改善民眾居住環境、達到水資源循環再利用及永續發展的目標。

工務處長蘇文崎表示，工程採取「三改善、一優化」策略，「三改善」內容包括，將長年堆積雜物及蟑螂老鼠橫行的後巷，透過汙水用戶接管工程，減少化糞池的數量、改善居家環境衛生減少病媒孳生、水溝不再髒臭。跨單位合作，將雜亂無章的公共纜線地下化，瞬間打開天際線，原本晦暗巷道視野更明亮、開闊。運用彩繪牆，以嘉義北港線的台糖鐵道為創意發想，結合蘭潭國中、大同國小美術班進行牆面彩繪美化，老巷弄二側景觀變得舒適亮麗且富有主題性。

蘇文崎表示，「一優化」就是將過去因地勢低窪容易造成積淹水，在辦理汙水工程時一併新建側溝、優化排水系統，成功度過幾次午後強降雨。汙水工程不再只是工程，同時兼顧永續發展、環保衛生、防洪韌性及都市景觀的幸福城市新建設。

市府工務處表示，汙水下水道建設用戶接管工程，汙水系統第一期9標工程已全部開工，目前用戶接管總數達6千855戶。用戶接管第2、3標工程在2019年12月開工，工程範圍涵蓋港坪里、福安里、福全里、竹圍里、保生里、重興里等，規劃接管戶數為1千886戶，已完成用戶接管數2千603戶，比規劃預期多出700餘戶、進度大幅超前，可望在今年12月竣工。

活動最後市長黃敏惠和現場來賓攜手走過翻新舖設成鐵道形象的地磚，並巡禮重現嘉義北港線台糖鐵路風采的巷道，象徵市府與市民的齊心努力，如火車般帶動嘉義市不斷向前。

嘉義市長黃敏惠表示，汙水下水道是重大建設的一環，雖然看不見卻與市民生活息息相關。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，汙水下水道是重大建設的一環，雖然看不見卻與市民生活息息相關。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）出席「後巷美化、生活優化」活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）出席「後巷美化、生活優化」活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市遠東街51巷「後巷美化、生活優化」活動合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市遠東街51巷「後巷美化、生活優化」活動合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市遠東街51巷「後巷美化、生活優化」活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市遠東街51巷「後巷美化、生活優化」活動。記者李宗祐／攝影

黃敏惠 2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

中秋送暖 3千贊普品發放助弱勢

嘉市半日微旅行 家庭照顧者感受愛與關懷喘息之旅

啟動嘉義巿心理健康月活動 黃敏惠：彼此關懷攜手向前

黃敏惠率隊徒步大陣仗登記連任 喊打造嘉市新都心

相關新聞

影／15公尺高巨萌TsumTsum現身台南安平 估吸百萬遊客

迪士尼人氣主角「米奇與好朋友CHILL遊台南」，15公尺高的巨萌TsumTsum今天在安平遊憩碼頭亮相， 市府今天在中秋...

改善汙水下水道美化後巷 賦與嘉市老巷弄新生命

嘉義市推動汙水下水道工程，改善居家環境衛生減少病媒孳生，讓水溝不再髒臭，還能在巷弄舉辦茶會增進鄰里感情；嘉義市長黃敏惠今...

虎頭埤湖濱台南市府規畫旅館BOT案 公告招商至9月26日

台南市觀光旅遊局規畫，「台灣第一水庫」虎頭埤風景區湖濱水岸第一排佔地約1.3公頃旅遊服務區土地，以BOT方式招商，日前公...

影／新造35噸級巡防艇加入執法 布袋海巡隊增添新能量

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3507艇，下午航抵嘉義縣布袋海巡隊，全新巡防艇PP-350...

茶改場全國球形組競賽 嘉義梅山鄉製茶師許峻榮奪冠

嘉義不僅出好茶，也製好茶！嘉義縣推派9名在縣級比賽脫穎而出的選手，參加2022年全國部分發酵茶製茶技術「清香型球形烏龍茶...

讓識字變有趣！ 南市不識字率降幅高於全國平均

今天是國際識讀日，台南市教育局開辦成人基本教育班及國中小補校，協助失學國民、新住民充實基本生活知能，內政部「各縣市15歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。