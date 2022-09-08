改善汙水下水道美化後巷 賦與嘉市老巷弄新生命

嘉義市推動汙水下水道工程，改善居家環境衛生減少病媒孳生，讓水溝不再髒臭，還能在巷弄舉辦茶會增進鄰里感情；嘉義市長黃敏惠今天出席「後巷美化、生活優化」活動，與遠東街51巷弄居民搭上時光列車、乘著台糖鐵道記憶，共同見證老巷弄樣貌的蛻變。黃敏惠表示，老巷道不但完全優化而且再提升、進步，盼以環境永續目標打造文明城市、翻轉城市風貌。

黃敏惠表示，文明進步的城市需要衛生安全的汙水下水道，是重大建設的一環，也是環境永續發展重要的指標，雖然看不見卻與市民生活息息相關，市府團隊以實現環境友善、與城市共榮的願景，整體改善民眾居住環境、達到水資源循環再利用及永續發展的目標。

工務處長蘇文崎表示，工程採取「三改善、一優化」策略，「三改善」內容包括，將長年堆積雜物及蟑螂老鼠橫行的後巷，透過汙水用戶接管工程，減少化糞池的數量、改善居家環境衛生減少病媒孳生、水溝不再髒臭。跨單位合作，將雜亂無章的公共纜線地下化，瞬間打開天際線，原本晦暗巷道視野更明亮、開闊。運用彩繪牆，以嘉義北港線的台糖鐵道為創意發想，結合蘭潭國中、大同國小美術班進行牆面彩繪美化，老巷弄二側景觀變得舒適亮麗且富有主題性。

蘇文崎表示，「一優化」就是將過去因地勢低窪容易造成積淹水，在辦理汙水工程時一併新建側溝、優化排水系統，成功度過幾次午後強降雨。汙水工程不再只是工程，同時兼顧永續發展、環保衛生、防洪韌性及都市景觀的幸福城市新建設。

市府工務處表示，汙水下水道建設用戶接管工程，汙水系統第一期9標工程已全部開工，目前用戶接管總數達6千855戶。用戶接管第2、3標工程在2019年12月開工，工程範圍涵蓋港坪里、福安里、福全里、竹圍里、保生里、重興里等，規劃接管戶數為1千886戶，已完成用戶接管數2千603戶，比規劃預期多出700餘戶、進度大幅超前，可望在今年12月竣工。