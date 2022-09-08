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水上樂齡打擊樂團經5年練習 圓夢登嘉市音樂廳

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義縣水上鄉一群中、老人年參加樂齡打擊樂團，經5年多不斷「敲敲打打」，終於練就專業身手，成為一支專業樂齡打擊樂團，11日要登上嘉市音樂廳演出圓夢。

嘉義縣水上鄉樂齡學習中心在2017年成立水上樂齡打擊樂團，20多名團員平均年齡超過65歲，從不會看譜、打拍子，經過5年多的磨練，木琴、鐵琴、馬林巴琴、爵士鼓等節奏樂器樣樣上手。

樂團指導老師是曾任職朱宗慶打擊樂團的陳玫君，她今天接受中央社記者訪問表示，9月11日下午水上樂齡打擊樂團與擊限打擊樂團共同在嘉義市音樂廳舉辦「穿越時空擊到你」音樂會，樂齡樂團壓軸演奏樂曲「天天年輕」，在多年苦練後終於能在音樂廳正式演出，已是一支專業樂齡打擊樂團。

「團員全部都沒有音樂背景，一開始還以為是上太鼓課。」現年77歲的潘子和告訴中央社記者，在加入樂齡打擊樂團前，從未學過任何樂器，也不會看譜，什麼都不會，從零開始學敲木琴，學習過程滿艱辛的，常會敲錯鍵。

潘子和是水上國中理化老師退休，他說，大家來學習打擊樂主要是減緩自己老化，讓腦筋保持靈活，他在樂團負責演奏馬林巴琴，過幾天就要演出既緊張又興奮。

陳玫君表示，台灣其他縣市也有樂齡樂團，但他們都是使用小樂器、自製樂器演出，例如屏東縣政府為長者舉辦「銀閃閃」音樂合奏展演賽，就是如此情況，沒有像水上樂齡打擊樂團這樣完整、專業編制。

陳玫君指出，「終身學習法」第3條定義樂齡學習是指終身學習機構所提供55歲以上人民從事之學習活動。水上鄉公所樂齡學習中心據此成立水上樂齡打擊樂團，提供鄉內中老年人學習打擊樂器的機會。

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